Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Подмосковье обрушилось здание: под завалами люди
В Подмосковье обрушилось здание: под завалами люди

ВМФ России получил вооруженный «Калибром» головной МРК «Мытищи» 

ТАСС + ещё 17 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Головной малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 "Мытищи", оснащенный комплексом "Калибр", принят в состав ВМФ России. Торжественная церемония первого подъема на нем военно-морского флага прошла в понедельник в Балтийске — главной базе Балтийского флота, в составе которого корабль будет нести боевую службу, сообщили ТАСС в пресс-службе флота.
"Новейший МРК проекта 22800 "Мытищи" передан ВМФ. На корабле, построенном для Балтийского флота на судостроительном заводе "Пелла", состоялся торжественный ритуал первого подъема Андреевского флага. Под звуки государственного гимна России он взвился на флагштоке", — сказал представитель пресс-службы, отметив, что приказом главнокомандующего ВМФ адмирала Владимира Королева "Мытищи" включен в боевой состав Балтийского флота.
Головному МРК "Мытищи" предстоит нести службу в бригаде ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы, где и прошел церемониал с участием военнослужащих этого соединения, представителей завода "Пелла" и Носатова.
ТАСС: последние новости
Эрдоган заявил, что Турция ожидает поставку более 100 истребителей F-35 Минобороны РФ: Мэттис уклоняется от предложения Шойгу обсудить разногласия по ДРСМД Российские Су-25 нанесли ракетный удар по наземным целям на учениях в Киргизии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ярош открыл «охоту» на московских попов273
Венедиктов оскорбил Киселева390
Главные цитаты года: макарошки и *** без соли10
В Подмосковье обрушилось здание: под завалами люди3
США отказались от учений в Арктике из-за России56
Видео
00:31
Турция озвучила неожиданное решение Трампа по Сирии
Политика Армия
00:46
В Крыму предостерегли Турцию
Политика Общество
02:08
Раскрыта стоимость американского истребителя будущего
Армия Оружие
00:48
Саакашвили призвал к походу на Тбилиси
01:59
Единственный ракетный катер Украины лишился ракет
Оружие Армия
01:00
Испанец поехал на Колыму и замерз
Происшествия Погода
00:35
США отказались от учений в Арктике из-за России
В мире Политика
00:52
Ярош открыл «охоту» на московских попов
В мире Украина
00:40
Турция завалит США заказами на F-35
Армия Оружие
01:51
Под Донецком произошел бой
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение