ВМФ России получил вооруженный «Калибром» головной МРК «Мытищи»

Головной малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 "Мытищи", оснащенный комплексом "Калибр", принят в состав ВМФ России . Торжественная церемония первого подъема на нем военно-морского флага прошла в понедельник в Балтийске — главной базе Балтийского флота, в составе которого корабль будет нести боевую службу, сообщили ТАСС в пресс-службе флота.

"Новейший МРК проекта 22800 "Мытищи" передан ВМФ. На корабле, построенном для Балтийского флота на судостроительном заводе "Пелла", состоялся торжественный ритуал первого подъема Андреевского флага. Под звуки государственного гимна России он взвился на флагштоке", — сказал представитель пресс-службы, отметив, что приказом главнокомандующего ВМФ адмирала Владимира Королева "Мытищи" включен в боевой состав Балтийского флота.

Головному МРК "Мытищи" предстоит нести службу в бригаде ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы, где и прошел церемониал с участием военнослужащих этого соединения, представителей завода "Пелла" и Носатова.