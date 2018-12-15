США решили поиграть с Шойгу в «молчанку»

«Нет даже формальной реакции»: в США не отвечают Минобороны

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обратился к главе Пентагона Джеймсу Мэттису с предложением обсудить разногласия двух стран по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), но американское ведомство проигнорировало сообщения российской стороны, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков

Он рассказал, что несколько дней назад через атташе по вопросам обороны при посольстве США российская сторона предала Мэттису два обращения. Первое касалось ситуации в Сирии. В нем Шойгу выразил обеспокоенность нарастанием курдско-арабских противоречий на подконтрольной США территории в республике, а также обратил внимание на проблему лагеря беженцев «Эр-Рукбан».

«Во второй ноте глава российского военного ведомства предложил Джеймсу Мэттису провести обсуждение имеющихся у обеих стран разногласий в отношении условий соблюдения Договора о ракетах средней и меньшей дальности», — отметил Конашенков.

В обращениях было указано, что Минобороны России готово «к открытому и предметному диалогу с Пентагоном по всем актуальным проблемам совместной повестки», подчеркнул генерал.

«По прошествии трех суток даже формальной реакции на данное предложение Минобороны России от американского военного ведомства не последовало», — заявил официальный представитель ведомства.

По его мнению, это свидетельствует «о нежелании американской стороны к аргументированному и профессиональному диалогу с Россией в интересах разрешения актуальных проблем обеспечения региональной и глобальной безопасности».

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин считает, что для урегулирования спора вокруг договора сторонам необходимо встречаться и говорить на понятном друг другу языке.

«Понятный друг другу язык — это прежде всего обеспечение безопасности мировому сообществу и недопущение гонки вооружений, безопасность на европейском континенте. К великому сожалению, пока только мы на нем разговариваем. США не понимают данный язык», — сказал депутат телеканалу RT.

Он также уверен, что США «ищут различные причины», чтобы не участвовать во встречах и продолжать обвинять во всем Россию.

Спор между Москвой и Вашингтоном относительно ДРСМД в последние годы строится на взаимных обвинениях в нарушении этого договора. При этом российские власти неоднократно заверяли, что строго соблюдают свои обязательства. Но они также отмечали, что у них есть некоторые вопросы к США.

В частности, российская сторона обвиняла Соединенные Штаты в том, что они развернули на военной базе в Румынии и теперь разворачивают в Польше установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа «Томагавк». А это, напоминает Москва, запрещено договором.

Более того, по словам главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева , американские военные широко применяют ударные беспилотники большого радиуса действия, при том что они как раз подпадают под договорное определение крылатых баллистических ракет наземного базирования.

Помимо этого, в недавно принятом бюджете США указана статья по финансированию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новой крылатой ракеты средней дальности.

Бондарев подчеркнул, что в общей сложности за время действия ДРСМД Россия фиксировала его нарушение со стороны США около 95 раз.

Но в Вашингтоне настаивают, что в нарушении договора виновата Москва. В частности, американская сторона призывает Россию отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8), дальность которой, по заявлениям американской стороны, нарушает положения ДРСМД. США также предлагают альтернативный вариант — модифицировать эту систему.

Но российский МИД отверг эти обвинения, назвав их голословными и не соответствующими действительности. В ведомстве объяснили, что ракета 9М729 не разрабатывалась и не испытывалась на дальность, которая бы превышала установленное ограничение.

Кому же 7 декабря глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва все еще не получала никаких документов от США по якобы нарушению Россией ДРСМД.

«Сейчас, когда министры иностранных дел НАТО поддержали позицию США несколько дней назад в Брюсселе на своем заседании, была информация о том, что они это сделали после того, как Вашингтон ознакомил их с некими неопровержимыми документами, подтверждающими, что нарушение состоялось. Если это так, то мы таких документов от американцев не получали», — сообщил Лавров на пресс-конференции.

Он также напомнил, что эти документы и есть то, российская сторона просит от США уже «достаточно давно». Лавров подчеркнул, что Москва по-прежнему готова к серьезному, профессиональному разговору.