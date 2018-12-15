«Фактор силы»: к чему может привести решение парламента Косова о создании в республике армии

Министерство иностранных дел России считает, что решение парламента Косова о создании полноценной армии является провокационным шагом, который нарушает резолюцию Совбеза ООН 1244.

Российское внешнеполитическое ведомство подчёркивает, что такие действия Приштины направлены на серьёзное обострение обстановки на Балканах и могут привести к рецидиву вооружённого конфликта в регионе. Об этом говорится в официальном заявлении, размещённом на сайте МИД России.

В заявлении также отмечается, что США и ряд стран НАТО оказывают активную поддержку косовоалбанским военным и наращивают поставки в регион оружия и военной техники.

«Констатируем, что косовский «премьер» Рамуш Харадинай, с подачи США взявший курс на обострение кризиса, систематически разбрасывающийся угрозами возобновления насилия и войны на Балканах, является олицетворением несостоятельности активно навязываемой западной пропагандой концепции создания косовской «государственности». Со всей очевидностью Косово всё больше становится очагом нестабильности, источником конфликтного потенциала в регионе. Посредническая роль Евросоюза в диалоге между Белградом и Приштиной провалилась», — говорится в заявлении МИД.

Члены ЕС и Брюссель игнорируют конструктивную и ответственную линию Белграда, нацеленную на поиск компромисса и снижение напряжённости, констатируют российские дипломаты.

НАТО и Европа

В пятницу, 14 декабря, парламент самопровозглашённой республики Косово проголосовал за три законопроекта, которые устанавливают создание полноценной армии. Она будет состоять из 5 тысяч военнослужащих с тремя тысячами резервистов. Принятые законы предусматривают расходы на косовскую армию в размере 98 млн евро в год.

Рахман Рама, нынешний командующий силами безопасности Косово, которые будут преобразованы в армию, заявил, что радиус действий новых вооружённых сил распространяется на всю территорию края, включая север (подразумевая населённую сербами Метохию).

Лидер Косова Хашим Тачи назвал создание вооружённых сил лучшим подарком к новогодним праздникам.

«Косовская армия — это честь, безопасность и благополучие республики Косово. После двух очень напряжённых десятилетий мы, наконец, завершаем процесс подготовки. В парламенте с абсолютным большинством голосов приняли пакет законов для создания косовской армии. Мы должны оставаться едиными, чтобы защитить интересы нашего народа и государства», — такое обращение Тачи разместил в своём Facebook.

В свою очередь премьер Косово Рамуш Харадинай заявил, что создание полноценной армии является важным шагом на пути вступления непризнанной республики в НАТО. Однако генсек альянса Йенс Столтенберг назвал решение о создании косовских вооружённых сил несвоевременным, одновременно призвав Приштину и Белград воздержаться от шагов, которые могут привести к эскалации напряжённости в регионе.

Представитель МИД ФРГ Райнер Бройль заявил, что Берлин признаёт право Косова на собственную армию, однако подчёркивает, что не следует предпринимать поспешных решений.

«Это должен быть инклюзивный процесс, с привлечением сербского меньшинства и тесных консультаций с НАТО и со всеми членами альянса», — приводит слова Бройля агентство Associated Press.

Сожаление в связи с созданием армии Косово выразили испанский МИД и Австрия. Против формирования регулярной армии ранее выступал и премьер Словакии Петер Пеллегрини

Реакция Белграда

В день голосования косовского парламента президент Сербии Александр Вучич отправился в расположение сербских военных на границе с Косовом, а премьер страны Ана Брнабич в своём обращении к сербским гражданам заявила, что действия Приштины угрожают безопасности во всём регионе.

«Объявление Приштины о создании своей армии — это крупнейшая угроза миру на Балканах», — заявила Брнабич в интервью римской газете La Repubblica.

Глава президентской администрации Сербии Никола Селакович подчеркнул, что создание армии Косова противоречит не только резолюции ООН, но самой конституции республики и свидетельствует о «смерти» институтов международного права.

«Международное право умерло, его больше не существует. Те, кто содействовал гибели международного права, больше не притворяются, раньше они выдумывали так называемые гуманитарные катастрофы, оправдывая нарушения международного права, сейчас и этого нет», — сказал Селакович в интервью сербскому изданию Кurir.rs.

Позднее власти Сербии заявили о необходимости провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Подчеркнув, что действия Приштины являются «прямой угрозой миру и стабильности региона», Белград сообщил, что не исключает варианта объявления Косово «оккупированной территорией», что, в свою очередь, даст Белграду право задействовать свои ВС.

Одни слова

Елена Гуськова. Этот шаг, конечно, волнует окружающие страны, особенно, учитывая, что армия будет сформирована из бойцов, которые прошли боевое крещение в 1997—1999 годах на полях сражений с сербской регулярной армией, пояснила в разговоре с RT доктор исторических наук Института славяноведения РАН

«Это будет серьёзная сила, направленная на интеграцию всех косовоалбанских территорий с большинством сербского населения, полную зачистку севера Косова от сербов и интеграцию этого района в политическую структуру Косово. Кроме того, эта сила будет помогать албанцам в Македонии отделиться от этого государства и точно так же помогать албанцам на юге Сербии и Черногории», — отметила Гуськова.

Независимое Косово является проектом Соединённых Штатов Америки, напомнила эксперт, и на сегодня Хашим Тачи говорит о полной поддержке Вашингтоном планов по созданию косовской армии.

«Все остальные комментарии не столь однозначны. Европейские политики делают осуждающие заявления, но ни один не говорит, что эту армию нужно распустить и предотвратить её создание. Албанцы в Косово заявляют, что как только будет создана армия, все государственные структуры начнут функционировать, и первой задачей этой новой государственной системы будет признание независимости и вступление в НАТО», — подчеркнула Гуськова.

Высказывания Столтенберга и других политиков об опасениях ничего не значат, так как генсек альянса не призывает распустить армию, а лишь констатирует очевидное — её создание действительно повысит напряжённость в регионе, добавила собеседница RT.

Оказание давления

Косовские власти будут оправдывать этот шаг как этап завершения процесса суверенизации — выполнения обычной процедуры государственного строительства, поясняет заведующий сектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Константин Воронов.

«Но это попытки ввести международных наблюдателей в заблуждение, поскольку мы знаем, как рождалось Косово, как националисты из УЧК боролись не только с Сербией, но и с сербами как этнической группой, как Косово добивалось поддержки в информационном поле Европы. Теперь, когда прошли годы, они намерены легитимизировать свой фактор силы, с помощью которого хотят давить на Сербию», — рассказал Воронов RT.

Это нагнетает напряжённость и смещает ситуацию в регионе в худшую сторону, добавил эксперт.

«Сербы не могут оставить этот шаг без внимания, и это естественно приведёт к росту напряжённости в регионе, которой и так там хватает. Поэтому ничего хорошего для общеевропейской безопасности, не говоря уже о региональной, это не сулит», — пояснил он.

Всё это делается для того, чтобы не допустить усиления Сербии и её сближения с Россией, а также расширения российского влияния на Балканах в целом, отметил Константин Воронов.