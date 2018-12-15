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В Москве сообщили об игнорировании шефом Пентагона двух писем Сергея Шойгу 

Говорит Москва + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ноты российского министра обороны передали через военного атташе при посольстве США в Москве.
В первом послании Шойгу выразил обеспокоенность нарастанием курдско-арабских противоречий на подконтрольной США территории в Сирии. Во второй ноте российский генерал предложил Джеймсу Мэттису обсудить разногласия по Договору о ракетах средней и меньшей дальности, а также провести переговоры по всем актуальным проблемам совместной повестки.
Однако по прошествии трёх суток от Минобороны США не последовало даже формальной реакции, заявил официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.
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