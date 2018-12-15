В первом послании Шойгу выразил обеспокоенность нарастанием курдско-арабских противоречий на подконтрольной США территории в Сирии. Во второй ноте российский генерал предложил Джеймсу Мэттису обсудить разногласия по Договору о ракетах средней и меньшей дальности, а также провести переговоры по всем актуальным проблемам совместной повестки.
Однако по прошествии трёх суток от Минобороны США не последовало даже формальной реакции, заявил официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.