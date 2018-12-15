Как самолёты НАТО наращивают активность у российских границ

С начала 2018 года у границ России были обнаружены порядка трёх тысяч иностранных военных самолётов, сообщили в ВКС РФ. Эксперты отмечают заметный рост разведывательной активности НАТО : по их словам, альянс пытается получить данные о дислокации подразделений российской армии. Специалисты считают, что заявления блока об оборонительных целях манёвров не соответствуют действительности.

За 2018 год у российских границ были обнаружены и сопровождены силами радиотехнических войск ВКС России порядка трёх тысяч иностранных военных самолётов. Об этом начальник войск генерал-майор Андрей Кобан рассказал в интервью изданию «Красная звезда».

Всего за прошлый год дежурные расчёты ВСК РФ обнаружили вдоль периметра российских границ порядка миллиона воздушных объектов — свыше 980 тысяч. Из них около 3 тыс. составили военные самолёты иностранных государств, включая 1 тыс. самолётов радиоразведки.

«При этом дежурные силы приводились в готовность номер один более 4 тыс. раз», — пояснил генерал.

Он добавил, что в последнее время случаи нарушения порядка использования воздушного пространства хотя и редки, но время от времени происходят.

«Прежде всего в нижней зоне воздушного пространства, так называемом воздушном пространстве класса G. В 2018 году такие попытки были оперативно пресечены дежурными силами и средствами ПВО», — подчеркнул Андрей Кобан.

Только за одну неделю у российских границ с разведывательными целями побывали 16 летательных аппаратов, ни один из которых не смог проникнуть в российское воздушное пространство благодаря работе дежурных сил ПВО.

«Целей у иностранных разведывательных самолётов много: в их задачи входит вскрытие российских систем ПВО, средств связи или, например, мест дислокации российских войск», — пояснил в интервью RT военный эксперт полковник в отставке Михаил Тимошенко.

Сергей Ермаков. Специалисты не сомневаются в том, что в подавляющем большинстве случаев речь идёт об авиации стран — участниц НАТО. С тем, что число разведывательных вылетов к российским границам растёт, согласен и руководитель сектора проблем региональной безопасности Центра военно-политических исследований РИСИ

«Заметен рост разведывательного внимания со стороны стран альянса. Это связано прежде всего с тем, что Россия воспринимается на Западе как серьёзный геополитический противник Штатов, которые и определяют вектор военно-политической активности НАТО. Поэтому с подачи Вашингтона эта активность будет только расти», — считает эксперт.

Российские радиотехнические войска могут эффективно отслеживать пространство на подступах к национальным границам не в последнюю очередь благодаря наличию новых радиолокационных средств. Как рассказал журналистам Кобан, за последние пять лет количество новой техники, поступающей в распоряжение военных, возросло в 10 раз. Кроме того, не прекращается разработка новейших радиолокационных средств.

Например, в начале декабря в Мордовии была развёрнута опытная радиолокационная система нового поколения «Контейнер». Загоризонтная станция способна выявлять цели, движущиеся на сверхзвуковой скорости на расстоянии порядка двух тысяч километров от границ России.

Как пояснил в интервью RT военный эксперт Михаил Ходарёнок , отечественная система радиолокационной разведки позволяет обнаруживать и сопровождать иностранные самолёты.

«В итоге такие самолёты могут находиться только над нейтральными водами, в отдалении от государственной границы России. В этом случае им остаётся вести только радиотехническую разведку, не более того. Детальную фоторазведку они уже проводить не могут. Этим занимается уже спутниковая разведывательная группировка», — объяснил эксперт.

Вместе с тем для защиты оборонных сведений от сканирования иностранными самолётами и спутниками разработаны определённые мероприятия, которые проводятся во время пролётов таких аппаратов.

«Когда поступает сигнал о том, что у границ пролетают иностранные самолёты-разведчики, военные приостанавливают ряд работ, чтобы не выдать важную информацию, — рассказал Ходарёнок. — Такие же мероприятия проводятся и при пролёте спутников: на каждом командном пункте есть специальный график. Это комплексная координация, такие мероприятия носят название «Противодействие иностранным техническим разведкам», и они достаточно эффективны».

Балтийский рубеж

Активность военной авиации стран НАТО у российских рубежей заметно возросла после резкого охлаждения в отношениях Москвы и Вашингтона, начавшегося в 2014 году. Самолёты-разведчики альянса практически без перерывов кружат у российских границ. Особый интерес иностранных армий традиционно вызывают северо-западные районы, инциденты с участием западной и российской военной авиации над Балтийским морем происходят систематически. Иногда дело доходит и до опасных моментов: например, в 2014 году американский разведывательный самолёт, преследуемый российским истребителем, ворвался в шведское воздушное пространство, углубившись туда на двести километров. Этот случай вызвал бурное возмущение шведских властей.

Виновниками воздушных инцидентов становились не только самолёты-разведчики, но также ударная авиация. В 2017 году скандал разразился из-за попыток истребителя ВВС США F-16 приблизиться к воздушному судну, которым в Калининград следовал министр обороны России Сергей Шойгу . Пилот российского истребителя, сопровождавший правительственный борт над Балтийским морем, был вынужден продемонстрировать натовскому самолёту оружие. Только после этого американский пилот ушёл в сторону.

В мае 2018 года над Балтийским морем были обнаружены два самолёта ВВС США — стратегический разведывательный самолёт американских ВВС RC-135 с позывным Token42 и патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon, которые кружили в окрестностях российских границ.

Не забывают в НАТО и о других направлениях. В последнее время авиация альянса заметно активизировалась у южных границ России, в районе Крыма. 6 декабря у полуострова появился американский разведчик OS-135B на базе самолёта Boeing 707, который занимался сбором разведданных над озером Сиваш. Самолёт-разведчик вылетел из Киева, а затем проследовал вдоль северной границы Крымского полуострова, приближаясь на дистанцию до 10 км.

Ранее, в начале ноября, стало известно о другом случае приближения самолёта-разведчика ВМС США ЕР-3Е к границам воздушного пространства России над Чёрным морем. В российском оборонном ведомстве сообщили, что самолёт ВКС России Су-27 сопровождал американское воздушное судно на безопасном расстоянии. Однако американская сторона заявила тогда, что своими действиями российский истребитель «подверг риску» пилотов ЕР-3Е.

Разведывательная авиация альянса часто появляется и Дальневосточном регионе. Курсирование самолётов-разведчиков над Японским морем в районе российских границ неоднократно влияло на полёты гражданской авиации. В августе агентство Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило об опасном сближении предположительно натовского самолёта-разведчика с пассажирским лайнером в этом районе.

«Диспетчеры в экстренном порядке дали указание командиру пассажирского лайнера набрать высоту ещё почти на 600 м… Самолёты разошлись благополучно», — рассказал собеседник агентства.

Позднее появилась информация о том, что диспетчеры вынуждены были менять эшелоны четырёх пассажирских самолётов, чтобы избежать потенциальной угрозы столкновения самолётов.

По мнению Тимошенко, подобная информация не должна вызывать удивление.

«Да, это вполне возможно, ведь самолёты-разведчики могут пересекать международные воздушные коридоры, а могут даже пытаться замаскироваться под пассажирский самолёт», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Говоря об основных направлениях активности НАТО, Тимошенко пояснил, что традиционно Балтийский регион привлекает большое внимание командований стран Запада.

«Интенсивные полёты в этом районе производились ещё в советскую эпоху. Были даже случаи, когда мы их сбивали. Появление разведчиков на крымском направлении тоже вполне закономерно: альянс прощупывает, насколько полуостров укреплён в оборонном отношении», — добавил эксперт.

Хотя в новостных сводках появляются сообщения об инцидентах в разных регионах, в приоритете у НАТО развитие возможностей по всему периметру российских территорий, считает Ермаков.

«Из новых тенденций можно отметить расширение участия стран, не входящих официально в НАТО, в миссиях альянса, — пояснил эксперт. — Это и использование воздушного пространства Швеции и Финляндии во время учений, и использование украинской территории для различных мероприятий, включая разведывательные. Ситуация с Украиной дала НАТО уникальную возможность наращивать базирование своих разведывательных средств и активизироваться в черноморской акватории».

Наступательная оборона

Одновременно с ростом числа разведывательных операций НАТО наращивает на подступах к России военную инфраструктуру и стягивает вооружения. В 2014 году альянс запустил миссию Atlantic Resolve («Атлантическая решимость»), целью которой является «сдерживание России от региональной гегемонии». Как сообщили ранее в американском оборонном ведомстве, программа направлена на повышение боеспособности НАТО дать отпор Москве в случае начала конфликта. По линии этой программы альянс постоянно проводит крупные учения у западных рубежей России.

Кроме того, на ротационной основе в странах Прибалтики и Польше были размещены многонациональные батальоны, а на румынской территории сформирована дополнительная бригада. По мнению экспертов, появление ротационных батальонов служит прикрытием для стягивания к российским границам крупных партий бронетехники. Только в январе прошлого года в ФРГ из США были переправлены сотни танков, другой бронетехники и артиллерийских установок, вся техника была предназначена для переброски в Прибалтику.

Большой интерес для альянса представляет и южное направление. На протяжении последних месяцев не спадает военно-политическая напряжённость вокруг Азовского моря. Киев сообщил о создании в Мариуполе военно-морской базы на основе торгового порта. Однако Украина не располагает сегодня серьёзным военным флотом, а корабли западных партнёров Киева не могут заходить в Азовское море без согласия Москвы в соответствии с действующим российско-украинском договором.

В ноябре Киев пошёл на провокацию, направив свои военные корабли в российские территориальные воды. Так как моряки не реагировали на требования пограничников, суда были задержаны российской стороной. При этом, согласно обнаруженным ФСБ документам, экипажи знали об установленном порядке прохода через канал.

Эти события вызвали очередную волну антироссийских заявлений в США и ЕС : многие политики поспешили обвинить российскую сторону в «агрессивных действиях». Однако в действительности подобная риторика применима к самому Североатлантическому альянсу, уверены эксперты.

«Когда в НАТО говорят про оборонительное назначение этих усилий, вспоминается армейская поговорка «лучшее ПВО — мои танки на твоём аэродроме». Альянс не решается подтягивать крупные части к границам России, но занимается подготовкой инфраструктуры для молниеносного выдвижения», — подчеркнул в разговоре с RT Тимошенко.

Похожей точки зрения придерживается и Сергей Ермаков. По его словам, заявления альянса об оборонном назначении своих усилий являются лукавством.