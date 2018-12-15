У «сильнейшей в Европе» украинской армии появился конкурент

Глава минобороны Эстонии Юри Луйк назвал эстонских солдат лучшими в мире.

Луйк заявил, что военные получили опыт, который очень важен «для защиты эстонского государства». По его словам, Эстония «не столь велика», чтобы «содержать экспедиционную армию». Полученный эстонскими военными опыт «является частью развития независимого оборонного потенциала», сказал он. В частности, речь идет об участие в миссии в Афганистане.

«Полученный там опыт еще раз подтвердил общепризнанное мнение, что эстонский солдат — лучший солдат в мире», — сказал министр.

Самоуверенное заявление Луйка напоминает похвальбу украинского президента Петра Порошенко «мощью» ВСУ. Так, в 2018 году он нашел рейтинг, в котором ВСУ признаны сильнейшей армией. Впрочем из года в год Порошенко оценивает мощь армии Украины по-новому.

В ноябре был опубликован свежий рейтинг самых сильных армий мира.