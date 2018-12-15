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У «сильнейшей в Европе» украинской армии появился конкурент 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1
Фото: Sergei Stepanov/Xinhua/Zuma/Global Look Press
Глава минобороны Эстонии Юри Луйк назвал эстонских солдат лучшими в мире.
В пятницу в министерстве обороны прошло вручение медалей 140 военнослужащим эстонских сил обороны за участие в международных миссиях в Мали, Афганистане, Ираке и на контрольной линии между Израилем и Ливаном, передает РИА «Новости».
Луйк заявил, что военные получили опыт, который очень важен «для защиты эстонского государства». По его словам, Эстония «не столь велика», чтобы «содержать экспедиционную армию». Полученный эстонскими военными опыт «является частью развития независимого оборонного потенциала», сказал он. В частности, речь идет об участие в миссии в Афганистане.
«Полученный там опыт еще раз подтвердил общепризнанное мнение, что эстонский солдат — лучший солдат в мире», — сказал министр.
Самоуверенное заявление Луйка напоминает похвальбу украинского президента Петра Порошенко «мощью» ВСУ. Так, в 2018 году он нашел рейтинг, в котором ВСУ признаны сильнейшей армией. Впрочем из года в год Порошенко оценивает мощь армии Украины по-новому.
В ноябре был опубликован свежий рейтинг самых сильных армий мира.
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