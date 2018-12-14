Лукашенко заявил, что Ереван отказался от поставок комплексов «Полонез»

Минск и Баку развивают сотрудничество в военно-технической сфере, что критикует Ереван, мотивируя свою позицию членством Белоруссии и Армении в ОДКБ. В мае пресс-служба минобороны Азербайджана проинформировала, что реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Полонез" белорусского производства приняты на вооружение азербайджанской армии. По мнению военных экспертов, контракт является своего рода ответом на поставки Россией комплексов "Искандер" в Армению.

"Да, для меня азербайджанцы не чужие, но мы с вами (армянами — ред.) всегда были вместе, и не надо нас упрекать, что мы торгуем оружием с Азербайджаном. И за что критикуют, за ракетный комплекс… Так вот, чтобы вы знали: ракетный комплекс "Полонез", когда мы его получили, поставили на вооружение, мы пригласили на испытания… и армян, и азербайджанцев, и россиян", — рассказал Лукашенко на встрече с российскими медиа.

Во время испытания, продолжил президент, азербайджанская сторона убедилась в высокой точности этого вооружения и попросила его продать.

"А нам надо кредит возвращать, нам китайцы дали кредит под это… Я тогда … говорю (Азербайджану — ред.): "Хорошо, я вам продаю комплекс", и армянам говорю (знал, что будут проблемы): "Я готов вам аналогичный комплекс поставить". Армяне отказались, сославшись на то что у них есть российский "Искандер", — сообщил Лукашенко.

Он также обратил внимание, что, если говорить о торговле вооружением, Белоруссия для Азербайджана по количеству поставок занимает "четвертое-пятое место с учетом "Полонеза". Первое место, по данным Лукашенко, в торговле вооружением с Баку занимает Москва.