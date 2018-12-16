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В Крыму предостерегли Турцию

Опубликованы кадры ракетного удара штурмовиков Су-25 

РИА Новости + ещё 3 21 минуту назад
Фото: кадр видео
Телеканал "Звезда" опубликовал видео ракетного удара штурмовиков Су-25 по наземным целям в ходе учений в Киргизии.
Отмечается, что самолеты поднялись в небо с авиабазы Кант Центрального военного округа, после чего взяли курс на полигон Эдельвейс.
Полеты выполнялись на высоте от двухсот до двух с половиной тысяч метров, скорость штурмовиков составляла 700 километров в час. Всего в рамках учений было задействовано около 30 неуправляемых ракет. Средства объективного контроля зафиксировали поражение всех целей.
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