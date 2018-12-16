Опубликованы кадры ракетного удара штурмовиков Су-25

Телеканал "Звезда" опубликовал видео ракетного удара штурмовиков Су-25 по наземным целям в ходе учений в Киргизии.

Отмечается, что самолеты поднялись в небо с авиабазы Кант Центрального военного округа, после чего взяли курс на полигон Эдельвейс.

Полеты выполнялись на высоте от двухсот до двух с половиной тысяч метров, скорость штурмовиков составляла 700 километров в час. Всего в рамках учений было задействовано около 30 неуправляемых ракет. Средства объективного контроля зафиксировали поражение всех целей.