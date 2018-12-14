«Зелёные береты» умирают от рук «морских котиков»

Преступления, совершаемые американскими спецназовцами во время операций за границей и на родине, — убийства, сексуальное насилие, контрабанда наркотиков и оружия — заставили Пентагон задуматься об ужесточении контроля за бойцами сил спецназначения. В то же время, полагают ветераны, постоянно следить за всеми спецназовцами, особенно действующими в «горячих точках», невозможно, и преступления, вероятно, будут совершаться «Зелёными беретами», «Морскими котиками» и другими бойцами элитных подразделений и в дальнейшем.

Начальник Главного управления войск спецназначения минобороны США (USSOCOM, ведомство объединяет силы СпН четырёх видов американских ВС) генерал-майор Раймонд Томас разослал электронные письма коллегам по ведомству. В тексте он призвал спецназовцев задуматься о вопросах этики и культуры, сообщает Newsweek . Офицер с сожалением констатирует подрыв доверия к американскому спецназу после серии обвинений бойцов в преступлениях.

«Доверие… к американским вооружённым силам, к нашей стране является нашей ценной валютой в специальных операциях… Мы торгуем этим доверием каждый день, — цитирует Newsweek Томаса. — Долгие годы мы стремились заслужить это доверие. Мы не допустим, чтобы непростительные и предосудительные нарушения этого доверия подорвали десятилетия почётного служения и командной работы USSOCOM».

К электронному письму Томас приложил записку с инструкцией для американских спецназовцев.

«Всегда сохраняйте бдительность. Не допускайте, чтобы чувство гнева, желание личной выгоды омрачали ваш разум. Помните, что говорил министр обороны Джеймс Мэттис: никогда не выходите за этические рамки».

В 2018 году три «зелёных берета» из 7-й группы Сил СпН, базирующейся во Флориде, совершили несколько громких преступлений. В апреле по обвинению в сексуальном насилии над двумя несовершеннолетними девочками (7 и 11 лет) был арестован старший сержант Уильям Мрозек. Он регулярно насиловал девочек в течение двух недель, передаёт Army Times, ссылаясь на показание потерпевших. Тогда же в апреле был арестован другой боец подразделения, 32-летний Дерек Мак Кинли — во время семейной ссоры он застрелил свою жену. В отличие от Мрозека, отрицающего свою вину, МакКинли сам позвонил в полицию и сознался в убийстве, информирует флоридский телеканал WJHG-TV. В августе попал за решётку мастер-сержант Дэниэль Гуд — по обвинению в организации контрабанды кокаина из Колумбии. По версии следствия, он создал схему перевозки из Латинской Америки в США нескольких партий наркотика общим весом около 40 кг (90 фунтов), отмечает Army Times. Американские «Зелёные береты» в Колумбии помогают местным силовикам охранять нефтепроводы и бороться с наркокартелями и повстанцами- коммунистами

Широкий резонанс получило и другое дело. В июне 2017 года в столице Мали был задушен офицер элитного подразделения «Зелёных беретов» старший сержант 3-й группы сил СпН Лорен Мельгар. По подозрению в убийстве были арестованы и впоследствии осуждены двое его товарищей по оружию — бойцы подразделения Seal Team 6 («Морские котики»), сообщает издание The Daily Beast. Мельгар — прославленный офицер, дважды побывавший в боевых командировках в Афганистане, уличил «флотских» коллег в контрабанде оружия и наркотиков и собирался вывести их на чистую воду. Убийцы, сами доставившие тело Мельгара в военный госпиталь, рассказали, что перед смертью старший сержант был пьян и «вёл себя неадекватно», но экспертиза не обнаружила следов алкоголя в крови. Это вызвало подозрение у следователей.

Кроме того, до сих пор продолжается судебный процесс над 19-летним Эдвардом «Эдди» Галлахером. «Морской котик» обвиняется в том, что в 2017 году вместо того, чтобы оказать первую помощь раненному военнопленному бойцу «Исламского государства» ( ИГ , организация запрещена в РФ) в Ираке, он, наоборот, добил его. По тому же делу проходит командир взвода Галлахера лейтенант Джейкоб «Джейк» Портье. Ему ставят в вину преднамеренное сокрытие преступления своего подчинённого. По информации Navy Times, Галлахер полностью отрицает свою вину, обвиняет следователей в грубом нарушении его прав и нанял команду адвокатов.

Сообщения о преступлениях, совершаемых военнослужащими подразделений, подведомственных USSOCOM, скорее всего, заставит военное командование более пристально следить за спецназовцами, отмечает Newsweek пожелавший остаться неизвестным ветеран спецназа Корпуса морской пехоты.