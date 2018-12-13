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Умер разработчик ПРО Виктор Слока 

Рамблер + ещё 4 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Разработчик противоракетной обороны Москвы Виктор Слока скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу концерна «Радиотехнические и Информационные системы» (РТИ).
Виктор Слока — генеральный конструктор Радиотехнического института им. академика А. Л. Минца, создатель уникальных радиоинформационных комплексов и радиолокационных станций, в том числе крупнейшей в мире многофункциональной РЛС «Дон-2Н», являющейся основой защищающей Москву системы ПРО А-135.
«Виктор Карлович не только достойно выполнил возложенную на него миссию по созданию стратегических оборонных систем страны, но и опубликовал более 120 научных трудов, посвященных приему и обработке сложных радиолокационных сигналов», — говорится в сообщении концерна.
Виктор Слока был удостоен звания Герой России за создание и испытание системы А-135.
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