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ТЦ "МЕГА Белая Дача" горит
ТЦ "МЕГА Белая Дача" горит

Убийцы танков: БМП-3 и Т-15 вооружили комплексами «Атака» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Алексей Моисеев
Современный российский противотанковый комплекс "Атака" становится все более востребован у разработчиков и производителей бронетанковой техники.
Еще недавно этот ПТРК применялся только на "истребителях танков" — боевых машинах 9П149М "Штурм-СМ", а также на нижнетагильских БМПТ и БМПТ-72. Сейчас же его можно увидеть и на других образцах техники.
Например, на международном военно-техническом форуме "Армия-2017" впервые был представлен образец БМП-3М с пусковой установкой для двух ракет 9М120-1. Эти сверхзвуковые 130-мм ракеты с радиокомандным и лазерным наведением могут поражать цели на дистанции в 6000 м. Они оснащены кумулятивными тандемными боевыми частями, способными пробивать 800 мм брони за динамической защитой. Также имеются осколочно-фугасные и объемно-детонирующими варианты боеголовок. Модернизированная боевая машина вызвала большой интерес у российских и зарубежных специалистов.
В этом году, уже на "Армии-2018" был продемонстрирован новый вариант тяжелой боевой машины пехоты Т-15, созданной на платформе "Армата". Новый боевой модуль с 57-мм автоматическим орудием также был оборудован двумя "Атаками".
Кроме того, такие комплексы найдут применение на колесных бронетранспортерах БТР-82А и их радикальной модернизации БТР-87.
В настоящее время эти противотанковые системы продолжают совершенствоваться. Они становятся еще более дальнобойными, также растет бронепробиваемость. Благодаря этому российские ПТРК будут способны уничтожать самые современные зарубежные танки.
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