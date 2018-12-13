Опубликовано видео полетов Ту-160 над Карибским морем

На кадрах, снятых из кабины самолета, видно экипаж ракетоносца, приборную панель, а также вид на Карибское море.

Полет был совершен в ходе международного визита делегации воздушно-космических сил в Венесуэлу. Его продолжительность составила около девяти часов.

Два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный Ил-62 прибыли в Венесуэлу по приглашению местных властей. По словам министра обороны Владимира Падрино Лопеса, совместные полеты призваны подготовить страну к защите перед лицом любой возможной агрессии.

Ту-160 — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в ОКБ Туполева в 1970-1980-х годах. Состоит на вооружении с 1987 года. Среди пилотов самолет получил прозвище "Белый лебедь".