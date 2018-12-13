Тихоокеанский флот до конца года получит пятый по счету противодиверсионный катер проекта «Грачонок»

В декабре в Приморье поднимут флаг на новым противодиверсионном катере проекта 21980 «Грачонок».

В акватории залива Петра Великого завершаются заводские ходовые и государственные испытания нового катера, который предназначен для борьбы с подводными диверсантами, а также для обеспечения действий боевых пловцов в акватории пункта базирования кораблей. Он оснащен новейшим водолазным комплексом и современным радиоэлектронным оборудованием, которое позволяют обнаруживать и обследовать подводные объекты.

Новый катер станет уже пятым кораблем этого проекта, который получит Тихоокеанский флот в рамках программы перевооружения.

По завершении программы испытаний «Грачонок» войдет в состав Приморской флотилии разнородных сил ТОФ.