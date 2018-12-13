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Тихоокеанский флот до конца года получит пятый по счету противодиверсионный катер проекта «Грачонок» 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В декабре в Приморье поднимут флаг на новым противодиверсионном катере проекта 21980 «Грачонок».
В акватории залива Петра Великого завершаются заводские ходовые и государственные испытания нового катера, который предназначен для борьбы с подводными диверсантами, а также для обеспечения действий боевых пловцов в акватории пункта базирования кораблей. Он оснащен новейшим водолазным комплексом и современным радиоэлектронным оборудованием, которое позволяют обнаруживать и обследовать подводные объекты.
Новый катер станет уже пятым кораблем этого проекта, который получит Тихоокеанский флот в рамках программы перевооружения.
По завершении программы испытаний «Грачонок» войдет в состав Приморской флотилии разнородных сил ТОФ.
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