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РФ проинформировала США о выводе Ту-160 из Венесуэлы 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Российские стратегические бомбардировщики Ту-160 покинут Венесуэлу в пятницу, 14 декабря. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома Сару Сандерс, передает ТАСС.
По ее словам, российская сторона проинформировала США о выводе бомбардировщиков из Венесуэлы и отправке их на родину.
Накануне Минобороны России сообщило, что из России в Венесуэлу отправлены два российских стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан" и дальнемагистральный самолет Ил-62 ВКС РФ.
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес уточнил, что самолеты ВКС РФ будут участвовать в совместных учениях.
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