РФ проинформировала США о выводе Ту-160 из Венесуэлы

Российские стратегические бомбардировщики Ту-160 покинут Венесуэлу в пятницу, 14 декабря. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома Сару Сандерс, передает ТАСС.

По ее словам, российская сторона проинформировала США о выводе бомбардировщиков из Венесуэлы и отправке их на родину.

Накануне Минобороны России сообщило, что из России в Венесуэлу отправлены два российских стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан" и дальнемагистральный самолет Ил-62 ВКС РФ.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес уточнил, что самолеты ВКС РФ будут участвовать в совместных учениях.