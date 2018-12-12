Российские корабельные двигатели получились дороже украинских

«По результатам испытаний мы получили некий прирост по коэффициенту полезного действия. С точки зрения затрат — пока мы получили продукт несколько дороже украинского, но при этом, если брать программу целиком, она получается экономически эффективной и выгодной», — сказал топ-менеджер.

Он также рассказал о том, что в корпорации успешно работают над технологиями малозаметности кораблей.

«Но на сегодняшний день мы научились все делать сами, за исключением пенополистирола, который находится на финальной стадии постановки на производство. Это стекловолокно, базальтовое волокно, препреги углепластиковых композитов, смолы и затвердители, и здесь импортозамещение подходит к своему завершению», — отметил глава компании.

В сентябре вице-премьер Юрий Борисов заявил, что «вопрос зависимости от поставок [двигателей для боевых кораблей и вертолетов] с Украины закрыт и закрыт окончательно».

В том же месяце стало известно, что компания-поставщик судового оборудования МПС («Морские пропульсивные системы») рассматривает возможность оснащения малых ракетных кораблей проекта 22800 (шифр «Каракурт») китайскими дизелями.

В июле глава авиакластера «Ростеха» Анатолий Сердюков заявил, что вертолет нового поколения AHL (Advanced Heavy Lift) получит двигатели украинского производителя «Мотор Сич» , поскольку головным разработчиком в проекте выступает китайская сторона. Тогда менеджер отметил, что «в больших вертолетах самое сложное даже не столько двигатель, сколько редуктор и общая конструкция», за которую отвечает Россия.