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Раскрыты подробности о двигателе для легкого истребителя 5 поколения 

ТК «Звезда» 47 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Разработка двигателя для легкого российского истребителя пятого поколения ведется на базе РД-33.
Двигатель для легкого истребителя пятого поколения может быть создан на базе РД-33, который устанавливается в том числе на истребители МиГ-29. Об этом в интервью «Звезде» рассказал исполнительный директор АО «ОДК-Климов» Александр Ватагин.
«Исторически мы занимаемся двигателем для легкого истребителя. Если говорить о работах по созданию истребителя пятого поколения, то это тяжелый истребитель [Су-57 — прим. ред]. Но конечно, мы не остаемся в стороне и считаем, что двигатель РД-33 еще имеет потенциал и на его базе может быть создан двигатель более современный, который можно будет причислить к двигателям пятого поколения с тягой до 11 тонн. Над этим мы работаем», — сказал Ватагин.
РД-33 — турбореактивный двигатель двухконтурный двухвальный с форсажной камерой (ТРДДФ). Тяга максимальная бесфорсажная для РД-33К — 5400 кгс, на форсаже 8 800 кгс. Максимальная тяга (на чрезвычайном взлётном режиме) — 9 400 кгс. Двигатель устанавливается в том числе и на новейшую модификацию МиГ-29, МиГ-35.
О создании легкого истребителя пятого поколения в июле 2017 года заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.
Ранее генеральный конструктор-директор «ОКБ им. А. М. Люльки» Евгений Марчуков в эксклюзивном интервью «Звезде» сообщил, что двигатель пятого поколения для Су-57 по своей удельной тяге превосходит все имеющиеся в мире аналоги.
В сентябре текущего года заместитель технического директора Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Гагарина Юрий Кондратьев сообщил корреспонденту «Звезды», что двигатель второго этапа создается в тех же габаритах, что и АЛ-41Ф1, поэтому больших доработок конструкции самолета при его внедрении не потребуется.
Кроме того, он отметил, что этот двигатель получат в том числе и самолеты в строевых частях.
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