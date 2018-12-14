«Белые лебеди» возвращаются домой

Завершилась командировка экипажей российских бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэлу . Стратегические ракетоносцы России прилетели в латиноамериканскую республику во вторник на учения. Самолеты преодолели маршрут протяженностью более 10 тысяч километров. Командующий Дальней авиации Сергей Кобылаш доложил о выполнении задач главкому ВКС Сергею Суровикину и получил приказ подготовить экипажи к обратному перелету, сообщает телеканал "Россия 24".

"10 декабря 2018 г. совершен трансатлантический беспосадочный перелет пары самолетов Ту-160 командования дальней авиации с аэродрома Оленья на аэродром Майкетия Боливарианской республики Венесуэла. Полет проходил над акваториями Атлантического океана, Норвежского и Карибского морей на высотах 10000–11000м.

12 декабря в соответствии с утвержденным планом выполнен полёт стратегических ракетоносцев в Карибском регионе. Полет проходил на высотах 8–9 км. Метеорологические условия простые. Отказов авиационной техники не было, задачи выполнены", — отрапортовал командующий ДА, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.