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Шойгу прибыл в Индию для участия в заседании межправкомиссии по ВТС 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: Министерство обороны РФ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду прибыл в Индию, где 13 декабря совместно с главой индийского военного ведомства Нирмалой Ситхараман проведет 18-е заседание российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС).
"В ходе заседания стороны планируют подвести итоги работы за прошедший год и наметить первоочередные задачи в области развития ВТС", — сообщила журналистам пресс-секретарь министра обороны Россияна Марковская.
По ее словам, "предусматривается также обсуждение практических вопросов наращивания двустороннего взаимодействия в свете договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента России Владимира Путина в Индию 4-5 октября текущего года".
"В поездке в Индию министра обороны наряду с должностными лицами военного ведомства сопровождает представительная делегация руководителей военно-промышленного комплекса России", — сказала Марковская.
Она также сообщила, что протокол, который планируется подписать по окончании заседания, определит перспективные направления взаимодействия и конкретизирует пути реализации намеченных проектов.
Российско-индийская межправкомиссия по военно-техническому сотрудничеству была организована в соответствии с соглашением между кабминами от 3 октября 2000 года. Она собирается на заседания раз в год поочередно в Москве и Нью-Дели.
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