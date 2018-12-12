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Кремль отреагировал на слова Порошенко о войне

Фронт вместо музея: ВСУ используют раритетный швейцарский грузовик 

Российская Газета 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Обзор раритетной модели подготовил украинский автомобильный ресурс autoconsulting.com.ua.
Грузовик хоть и выпущен в 1964 году, обликом очень напоминает технику времен Второй мировой войны. Так что неудивительно, что эту модель порой используют в своих постановках реконструкторы, "гримируя" под автомобиль вермахта.
Продукция швейцарского моторостроительного завода Saurer славилась своей надежностью, поэтому, видимо, грузовик дожил до наших дней и до сих пор на ходу.
Грузоподъемность Saurer 2DM — 4,9 тонны. Он оснащен шестицилиндровым двигателем объемом 8 100 кубических сантиметров мощностью 180 лошадиных сил.
Максимальная скорость — 75 километров в час.
Любопытная деталь — руль у авто расположен справа. Так гораздо удобнее ездить по горным дорогам Швейцарии.
Несмотря на свои достоинства, Saurer 2DM не пользовался массовым спросом из-за высокой цены, поэтому его сняли с производства. А в 1986 году, не выдержав конкуренции на международном рынке, компания Saurer перестала существовать. Ее поглотил концерн Daimler-Benz.
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