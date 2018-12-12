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Кремль отреагировал на слова Порошенко о войне
Кремль отреагировал на слова Порошенко о войне

Для обеспечения равных условий на Армейских играх могут создать техкомиссию 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Техническая комиссия может появиться на Армейских международных играх для создания единых условий соревнований танков и других машин, сообщил в среду министр обороны Сергей Шойгу.
"Идея создания комиссии заключается в том, чтобы определить систему критериев и требований, предъявляемых к военной технике, задействованной в проведении Игр", — сказал Шойгу на заседании организационного комитета Игр 2019 года.
Как отметил начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил России Иван Бувальцев, такая работа ведется, вносятся изменения в положение о проведении конкурсов, с тем чтобы были созданы равные условия для всех команд.
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