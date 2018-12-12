Для обеспечения равных условий на Армейских играх могут создать техкомиссию

Техническая комиссия может появиться на Армейских международных играх для создания единых условий соревнований танков и других машин, сообщил в среду министр обороны Сергей Шойгу "Идея создания комиссии заключается в том, чтобы определить систему критериев и требований, предъявляемых к военной технике, задействованной в проведении Игр", — сказал Шойгу на заседании организационного комитета Игр 2019 года. Как отметил начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил России Иван Бувальцев , такая работа ведется, вносятся изменения в положение о проведении конкурсов, с тем чтобы были созданы равные условия для всех команд.