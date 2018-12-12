Научно-производственная рота появится на Балтийском флоте до конца 2018 года. Первые 20 новобранцев этого нового воинского подразделения будут проходить срочную службу на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) "Янтарь" в Калининграде, говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой флота.
"Кандидатов для этого специфического подразделения отбирали из молодых специалистов, до призыва на срочную службу работавших, либо проходивших учебную практику на ПСЗ "Янтарь", — отметили в пресс-службе. Новобранцы — выпускники вузов и техникумов по специальностям, связанным с судостроительной отраслью.
Официальный представитель флота Роман Мартов уточнил ТАСС, что формирование научно-производственной роты продолжится во время весеннего и осеннего призывов 2019 года, подразделение пополнят в общей сложности еще 40 человек.
Военнослужащие новой роты будут трудиться в производственных цехах завода "Янтарь", на строящихся здесь боевых кораблях для ВМФ России, сказал собеседник. Занятия по военной и общегосударственной подготовке будут проводится на базе соединения строящихся и ремонтирующихся кораблей Балтфлота, расположенного рядом с судозаводом. Там же подготовлены казарменные помещения для отдыха и сна военнослужащих научно-производственного подразделения.
Президент Владимир Путин подписал указ о формировании научно-производственных подразделений в структуре Минобороны РФ в феврале 2018 года. Основная цель — обеспечение предприятий оборонно-промышленного комплекса молодыми рабочими и специалистами для выполнения гособоронзаказа.