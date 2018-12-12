На Балтфлоте на базе завода «Янтарь» создадут научно-производственную роту

Научно-производственная рота появится на Балтийском флоте до конца 2018 года. Первые 20 новобранцев этого нового воинского подразделения будут проходить срочную службу на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) "Янтарь" в Калининграде , говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой флота.

"Кандидатов для этого специфического подразделения отбирали из молодых специалистов, до призыва на срочную службу работавших, либо проходивших учебную практику на ПСЗ "Янтарь", — отметили в пресс-службе. Новобранцы — выпускники вузов и техникумов по специальностям, связанным с судостроительной отраслью.

Официальный представитель флота Роман Мартов уточнил ТАСС , что формирование научно-производственной роты продолжится во время весеннего и осеннего призывов 2019 года, подразделение пополнят в общей сложности еще 40 человек.

Военнослужащие новой роты будут трудиться в производственных цехах завода "Янтарь", на строящихся здесь боевых кораблях для ВМФ России, сказал собеседник. Занятия по военной и общегосударственной подготовке будут проводится на базе соединения строящихся и ремонтирующихся кораблей Балтфлота, расположенного рядом с судозаводом. Там же подготовлены казарменные помещения для отдыха и сна военнослужащих научно-производственного подразделения.