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Анонсирован ночной этап «Танкового биатлона» на армейских играх-2019 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Начальник Главного управления боевой подготовки ВС России генерал-лейтенант Иван Бувальцев анонсировал проведение ночного этапа «Танкового биатлона» и «Военного ралли» на Армейских международных играх-2019.
«В юбилейных Играх предусмотрен ряд особенностей. Прорабатываются: проведение ночного этапа всеармейских соревнований «Танкового биатлона» и ралли-рейда в конкурсе «Военное ралли», — рассказал Бувальцев, передает РИА «Новости».
Он заявил, что конкурсы станут более сложными и зрелищными, в некоторых состязаниях выступят женские экипажи.
«Также планируется обращение к участникам и зрителям соревнований экипажа с МКС», — отметил Бувальцев.
Конкурс «Снайперский рубеж» Международных армейских игр-2020 может пройти в Венесуэле, добавил генерал.
«Продолжается целенаправленная работа по увеличению количества стран-участниц игр. В ходе двухсторонних встреч заинтересованность проявили Куба — к военным играм в целом, Япония — к участию в конкурсе «Аварийный район». Венесуэла предложила в 2020 году провести на своей территории конкурс «Снайперский рубеж», — поделился Бувальцев.
Он сообщил, что планируется проведение встреч для обсуждения участий в играх с представителями оборонных ведомств Сингапура и Филиппин.
Бувальцев сказал, что прием заявок длится до 1 мая 2019 года, на данный момент их подали уже 32 страны.
Армейские международные игры-2019 будут проходить с 3 по 17 августа на 24 полигонах 10 стран. Впервые они пройдут на территории Индии, Монголии и Узбекистана. Всего будет 32 состязания.
В октябре Бувальцев сообщал, что участие в новом конкурсе «Аварийный район» впервые собирается принять команда Швейцарии.
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