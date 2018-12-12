Взорвалась и упала: ЧП с ракетой С-300

В Астраханской области взорвалась ракета С-300

На полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области ракета ЗРК С-300 отклонилась от заданной траектории и взорвалась в воздухе, а затем упала неподалеку от полигона. Жертв и разрушений на месте происшествия зафиксировано не было.

В Сети появилось видео неудачного запуска ракеты системы ПВО С-300 на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области. На кадрах видно, как ракета отклоняется от заданной траектории и взрывается в воздухе, а затем падает неподалеку от полигона. Инцидент произошел в четверг 6 декабря. Жертв и разрушений на месте происшествия не зафиксировано, передает РИА «Новости»

Неделей ранее два военных самолета ВМС США столкнулись в воздухе возле берегов Японии в четверг, 6 декабря. Об этом сообщал Корпус морской пехоты США в твиттере.

«Поисково-спасательные операции продолжаются в связи с катастрофой [самолета-заправщика] С/KC-130 и [истребителя-бомбардировщика] F/A-18 у побережья Японии, произошедшей в районе 02:00 [по токийскому времени] 6 декабря. Ведется расследование обстоятельств катастрофы», — говорилось в сообщении.

На бортах самолетов находились семь человек. По данным телеканала NHK, в ходе совместной американо-японской спасательной операции удалось спасти двух пилотов.

В прошлом месяце истребитель-бомбардировщик американских ВМС F/A-18 рухнул в море в районе японской префектуры Окинава к востоку от одноименного острова. Оба пилота катапультировались и были впоследствии спасены. Причиной падения стали проблемы с двигателем.

Крушение произошло в 300 км от острова Китадайто. Самолет совершал тренировочный полет, взлетев с палубы атомного авианосца USS Ronald Reagan (« Рональд Рейган »).

Это уже не первый инцидент с авиагруппой «Рейгана» за последний год. В конце октября вертолет ВМС США MH-60 «Морской ястреб» упал на палубу атомного авианосца, находившегося в плавании в Филиппинском море.

Погибших не было, но несколько моряков пострадали, сообщило вскоре после аварии командование Седьмого Тихоокеанского флота США. Вертолет рухнул сразу после взлета, причины инцидента неизвестны. Экипаж и пассажиров также спасли. «Рональд Рейган» в результате ЧП не пострадал, отметили в американском командовании.

Также в октябре бомбардировщик Су-24 во время планового полета выпустил ракету за пределами мишенного поля на Урале. Она приземлилась в нескольких километрах от населенного пункта Копытово в Челябинской области. В пресс-службе Центрального военного округа прокомментировали инцидент.

«В ходе выполнения плановых тренировочных полетов на авиационном полигоне в Челябинской области экипажем самолета Су-24 были произведены пуски ракет по учебным целям. Одна из ракет упала за территорией мишенного поля, в пределах границ безопасности полигона», — сообщили в ЦВО.

военном ведомстве отметили, что жертв и разрушений на земле удалось избежать. При падении ракеты возник пожар, который был оперативно ликвидирован, передает ФАН.

В том же месяце во время ремонта в Мурманске авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» полностью затонул плавучий док ПД-50. В результате ЧП пострадали четыре человека.

ПД-50 затонул в ночь на 30 октября, когда «Кузнецов» сходил на воду.

Сам крейсер повреждений не получил и был отбуксирован на 35-й судоремонтный завод в районе Роста.

Представитель завода назвал причину аварии, передает НСН — произошел перебой в подаче электроэнергии в момент проведения доковых работ, в результате чего моментально заполнились цистерны ПД-50.

В сентябре в Средиземном море произошла катастрофа российского самолета-разведчика Ил-20. 18 сентября примерно в 23:00 по московскому времени воздушное судно, находясь в 35 км от сирийского побережья, пропало с радаров.

Это произошло ровно в то время, когда израильская авиация наносила удары по сирийской территории, а с французского военного корабля производился пуск ракет. Позже выяснилось, что самолет был сбит советским зенитно-ракетным комплексом С-200 ПВО Сирии.

В тот же день в 27 км западнее от населенного пункта Баниас сирийской провинции Латакия из воды подняли обломки Ил-20 и фрагменты тел находившихся на борту военных, их личные вещи.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков отметил, что под удар Ил-20 подставили самолеты Израиля.