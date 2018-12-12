Кому угрожает турецкая база в Чёрном море

По конвенции Монтрё Турция обладает суверенитетом над черноморскими проливами. Развитые вооружённые силы и военно-промышленный комплекс позволяют Анкаре наращивать группировку в черноморском бассейне. Решение о строительстве военной базы на юго-восточном побережье озвучено в период обострения российско-украинского конфликта вокруг Керченского пролива. Новый объект позволит Турции более эффективно контролировать ситуацию в данной морской акватории, полагают эксперты.

В то же время планы по созданию военного объекта на юго-восточном побережье Чёрного моря турецкие военные вынашивали ещё во времена холодной войны. Разработка проекта строительства военной базы в Сюрмене началась в июле 2017 года. Размещённые на будущей военной базе корабли займутся патрулированием восточной части Чёрного моря, рассчитывают турецкие власти. Ожидается, что на военной базе будут нести службу 400 военнослужащих, а также работать 200 человек гражданского персонала.

По открытым данным, военно-морские силы Турции насчитывают 15 субмарин, 19 фрегатов с управляемым ракетным оружием, до 25 тральщиков и около 20 ракетных катеров. Однако большая часть группировки ВМС Турции базируется в Средиземноморском бассейне. В подчинении военно-морского командования района Чёрного моря находятся военно-морские базы в Эрегли и Бартыне — оба объекта на юго-западном побережье). Кроме того, ВМС Турции может при необходимости использовать для базирования боевых кораблей черноморский порт Хопа на северо-востоке страны.

Вполне естественно, что Турция намерена строить военно-морскую базу в регионе, отмечает News.ru капитан 1-го ранга запаса Сергей Ищенко

«Флот должен иметь варианты для сосредоточения в случае военной угрозы. Турки имеют право создавать такие базы. В Анкаре сейчас обеспокоены тем, что черноморский регион становится объектом политического и военного противостояния ведущих держав. А раз нарастает напряжённость, желательно иметь дополнительные объекты для контроля за ситуацией», — объясняет он.

В то же время, эксперт не думает, что Турция создаёт военный объект в Сюрмене специально для противостояния с Россией.

«Скорее Турция как морская держава просто хочет иметь развитую систему базирования. К тому же, заявленная цифра в 400 военнослужащих и 200 гражданских, обслуживающих базу, предположительно говорит о том, что военный контингент, размещённый на объекте, не изменит существенно расстановку сил в регионе. Максимум это будут ракетные катера, в любом случае, это не та группировка, которая сможет противостоять Черноморскому флоту ВМФ России».

Заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин согласен с тем, что строительство военного объекта в Сюрмене не изменит расстановку сил в Чёрном море.

«Вопрос в том, чем она будет заполнена, какие корабли будут там находиться. Судя по открытым данным о количестве личного состава, который будет обслуживать эти объекты, скорее всего, речь будет идти о малых ракетных катерах, так что существенно база в Сюрмене на расстановку сил в регионе не повлияет», — говорит он.

Однако Храмчихин считает, что главная мотивация Турции при строительстве военного объекта в юго-восточной части Чёрного моря — оказание давления на Россию.