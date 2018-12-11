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"Российский шпион" на Украине, коллапс в метро и другие события дня
"Российский шпион" на Украине, коллапс в метро и другие события дня

В Баку пройдёт встреча высокопоставленных военных из России и НАТО 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В столице Азербайджана 12 декабря состоится встреча начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова с главнокомандующим объединёнными силами НАТО в Европе Кёртисом Скапаротти.
Об этом говорится на сайте президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Отмечается, что Скапаротти назвал Баку отличным местом для встречи представителей России и НАТО, а также подчеркнул важность проведения такого мероприятия в Азербайджане уже во второй раз.
В апреле Герасимов и Скапаротти обсудили военную деятельность НАТО и России в Европейском регионе.
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