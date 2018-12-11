В столице Азербайджана 12 декабря состоится встреча начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова с главнокомандующим объединёнными силами НАТО в Европе Кёртисом Скапаротти.
Об этом говорится на сайте президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Отмечается, что Скапаротти назвал Баку отличным местом для встречи представителей России и НАТО, а также подчеркнул важность проведения такого мероприятия в Азербайджане уже во второй раз.
В апреле Герасимов и Скапаротти обсудили военную деятельность НАТО и России в Европейском регионе.