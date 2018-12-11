Ипытания «космической пушки» скоро начнутся в США

Американская компания Green Launch намерена отработать баллистический суборбитальный доступ на околоземную орбиту. Проходить эти испытания будут на артиллерийском полигоне американской армии в Юме (штат Аризона).

В испытаниях задействуют "водородную энергетическую спутниковую пушку", пишет dambiev. Эта пушка, кстати, осталась на полигоне со времен научно-исследовательского проекта HARP. Это американо-канадский проект совместного вывода искусственных спутников Земли на низкие орбиты. Он начался в 1961 году. Сначала имел чисто научные цели, а потом им заинтерсовались военные. Но в 1967 году проект был свернут

Теперь компания собирается снова использоваться эту пушку, чтобы доставлять грузы на околоземную орбиту. Для этого будут применять новую инновационную технологию, которая предусматривает применение водородных пропеллентов. Запускать грузы можно каждые 60-90 минут. И это, как считают в Green Launch, в десятки раз дешевле, чем отправка ракетоносителями.