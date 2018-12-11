СМИ: украинские ВМС в 2019 году получат еще четыре боевых катера

Украинские Военно-морские силы (ВМС) в течении 2019 года получат на баланс флота четыре боевых катера "Кентавр" и "Гюрза-М". Об этом во вторник сообщило издание "Украинский военный портал".

"По имеющейся информации в настоящее время на киевском [судостроительном заводе] "Кузница на Рыбацком" быстрыми темпами идет строительство одного малого бронированного артиллерийского катера "Гюрза-М", подписан контракт на строительство еще одного", — сказано в сообщении.

Также заключен контракт на строительство двух десантно-штурмовых катеров "Кентавр". Как уточнили в издании, при "при условии устойчивого финансирования" спуск на воду и передача на баланс ВМС планируется в течении следующего года.

Украинские катера проекта "Гюрза-М" предназначены для патрулирования на приграничных реках, озерах, а также в прибрежной морской зоне. Их водоизмещение составляет 30-38 тонн, максимальная скорость — 28 узлов, в вооружение входят одна-две 30-миллиметровые пушки, до трех пулеметов, по два автоматических и противотанковых гранатомета. Экипаж — пять человек, в том числе один офицер. Бронекатер может брать на борт разведывательно-диверсионную группу численностью до восьми человек.

"Кентавр" вооружен двумя установками залпового огня, имеет два модуля, состоящие из пулемета калибра 12,7 мм и автоматического гранатомета, а также систему постановки дымовых завес. Судно может брать на борт до 32 десантников. Максимальная скорость катера, которая должна достигаться двумя водометными движителями производства Новой Зеландии, — до 40 узлов.

Милитаризация в Азовском море

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