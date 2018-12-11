Военный эксперт объяснил смысл полета Ту-160 в Венесуэлу

«Это тренировка наших авиационных стратегических ядерных сил», — заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко, комментируя учения ВС России с участием стратегических бомбардировщиков в Венесуэле.

С политической же точки зрения, по мнению собеседника, это сигнал, который мы посылаем США

Член общественного совета при Минобороны , военный эксперт Игорь Коротченко пояснил, что цель полетов Ту-160 — это отработка нашими вооруженными силами выполнения боевых задач на удаленных театрах военных действий, в частности в Западном полушарии, повышение их готовности к глобальным миссиям, а также тренировка дальних перелетов.

В частности это улучшение боевой подготовки авиационной компоненты наших стратегических ядерных сил, отметил собеседник.

С политической же точки зрения, по мнению собеседника, это сигнал, который мы посылаем США, в связи с их попытками торпедировать нынешнюю систему стратегической стабильности, в связи с их практически предрешенным выходом из ДРСМД и предстоящим выходом из договора СНВ-3, с целью «развязать себе руки» для глобальной неконтролируемой гонки ядерных вооружений.

«Россия будет парировать это, используя существующие возможности как принятых на вооружение систем, так и тех перспективных, о которых говорил Владимир Путин весной и разработка которых сегодня завершается. Это комплексная задача, которую решают наши Ту-160, выполняя перелет в Венесуэлу», — заявил Коротченко.

Эксперт также напомнил, что полет подобного рода в Западное полушарие далеко не первый и аналогичные переброски уже выполнялись несколько лет назад.

«Это показатель возможностей наших воздушно-космических сил и их ядерной компоненты. Ту-160 являются носителями как ядерного, так и обычного оружия, в частности — новейших крылатых ракет Х-101 и их варианта с ядерными боеголовками Х-102» — пояснил собеседник.

Обеспокоенность США по поводу полетов Ту-160, по мнению Коротченко, связано с непривычной для них ситуацией, в которой кто-то может выполнять боевые миссии в регионе, который Вашингтон привык рассматривать в качестве своего заднего двора.

«Поэтому они напряглись. Но это их проблемы, поскольку провокационной является вся внешняя и военная политика США, которая приводит к дестабилизации всей системы международных отношений, а мы выполняем то, чем должны заниматься вооруженные силы России — поддержанием высокой боевой готовности», — заключил эксперт.

Напомним, в Пентагоне ранее заявили о намерении России на этой неделе развернуть в Венесуэле стратегические бомбардировщики Ту-160 для проведения «провокационных учений». Пентагон намерен пристально следить за Ту-160 из-за «их способности запускать крылатые ракеты с ядерным оружием по целям в США».

Между тем, США отправляют свои бомбардировщики, способные нести ядерное вооружение, к границам России. Так, американские стратегические бомбардировщики B-52 неоднократно проводили учения в Прибалтике, сверхзвуковые стратегические бомбардировщики B-1B подлетали вплотную к российским границам.