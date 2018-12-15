Президент Сербии Александр Вучич заявил, что США, Великобритания и Германия стоят за созданием армии самопровозглашённой республики Косово.
«Сегодня совсем ясно, что албанцы и их спонсоры никогда не хотели компромисса, ясно, что за всем, что они делали, стоят США, Великобритания, а по вопросу армии Косова — и Германия. Мы этим фактом разочарованы, но это для нас не новость», — цитирует РИА «Новости» его заявление.
14 января парламент Косова принял пакет законов о создании полноценной армии на основе сил безопасности республики. Ожидается, что численность вооружённых сил составит пять тысяч военнослужащих и ещё три тысячи резервистов.
Правительство Сербии осудило военную инициативу Приштины, в Беграде потребовали провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН.