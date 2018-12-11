Глава минобороны Греции попросил у жителей страны денег на постройку флота

В своей речи министр упомянул греческого предпринимателя XIX века Георгиос Аверофф, чьи деньги в 1910 году помогло при строительстве боевого корабля.

Глава Минобороны Греции Панос Камменос обратился к состоятельным жителям страны с просьбой помочь в финансировании новых кораблей для ВМС. Об этом сообщило американское издание Defense News.

«Я призываю судовладельцев и всех граждан Греции оказать помощь государству с первого января 2019 года, когда будет открыт банковский счет для поддержки ВМС и закупки новых фрегатов и флагманского корабля», — заявил Камменос.

Министр обороны Греции отметил, что он лично также внесет личный вклад в фонд. В своей речи Камменос также упомянул греческого предпринимателя XIX века Георгиос Аверофф, чьи деньги в 1910 году помогло при строительстве боевого корабля, который позднее назвали в честь него.

Афины не оправились от кризиса суверенного долга, который был настолько велик, что потребовалось большое вмешательство ЕС и введение мер жесткой экономии.

Как заявил политолог и специалист по региону в Кельнском университете Фотиос Аманатидис, заявление главы минобороны получило широкое освещение в международной прессе, однако в самой Греции вызвало меньший интерес.