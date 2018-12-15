Минобороны показало видео возвращения Ту-160 в Россию из Венесуэлы

Стратегические ракетоносцы Ту-160 вернулись на аэродром базирования на территории Российской Федерации.

Стратегические ракетоносцы Ту-160 вернулись на аэродром базирования на территории Российской Федерации после выполнения международного визита в Боливарианскую Республику Венесуэла. Полет самолетов дальней авиации проходил в воздушном пространстве над акваториями Атлантического океана , Карибского, Норвежского, Баренцева, морей. В ходе полета стратегические ракетоносцы Ту-160 преодолели более 12 тысяч километров, выполнив дозаправку топливом в воздухе. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители ВВС Норвегии F-16. Полет выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Во время пребывания в Венесуэле экипажи дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над акваторией Карибского моря, получив практический опыт выполнения полетного задания в районе экватора в условии высокой влажности и температурных режимов, а также проведения совместных полетов с экипажами истребительной авиации ВВС Венесуэлы, которые выполнили сопровождение российских самолётов на отдельных этапах маршрута. В заключительный день международного визита делегации Воздушно-космических сил состоялась встреча командующего дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и командующего ВВС Венесуэлы дивизионного генерала Педро Альберто Хулиак Лартигес.

Участники встречи обменялись мнением о ходе выполнения полётов российских и венесуэльских авиационных экипажей. Обсуждая вопросы военного сотрудничества командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенанта Сергей Кобылаш пригласил коллег принять участие в международном этапе конкурса лётного мастерства "Авиадартс", который пройдёт в рамках армейских международных игр "АрМИ-2019". По завершению встречи делегации двух стран обменялись сувенирами.