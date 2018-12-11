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Названа цель прилета Ту-160 в Венесуэлу 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сообщил о цели прилета в страну российских стратегических ракетоносцев Ту-160.
— Пусть никто в мире не боится присутствия этих самолетов, приземлившихся на венесуэльской территории. Мы — строители мира, а не войны, — заявил министр телеканалу Telesur. В течение ближайшей недели российские бомбардировщики и самолеты ВВС Венесуэлы совершат совместные полеты над прибрежным штатом Варгас.
По словам Лопеса, тренировки направлены на подготовку к защите страны "от любой возможной агрессии".
Напомним, 10 декабря авиагруппа ВКС России из двух Ту-160, тяжелого военно-транспортного самолета Ан-124 и дальнемагистрального лайнера Ил-62 совершила посадку в международном аэропорту близ Каракаса. Самолеты пролетели более 10 тысяч километров над над Баренцевым, Норвежским и Карибским морями, Атлантическим океаном. На отдельных участках маршрута их сопровождали истребители ВВС Норвегии, сообщили в Минобороны РФ.
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