Бронированный «Жук» в ЛНР попал на видео

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Уникальный бронированный «Жук» народной милиции ЛНР попал на видео 

Российская Газета 50 минут назад
Воинские подразделения народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики продолжают совершенствовать свои боевые навыки на полигонах. В новом репортаже, появившемся в Сети, продемонстрирована работа бойцов специального подразделения, занятого обезвреживанием мин. У них на вооружении находится достаточно редкая и по ряду характеристик уникальная техника — инженерно-разведывательная машина "Жук".
Созданная на базе всемирно известной боевой машины пехоты БМП-1, она была принята на вооружение Советской армии в начале 80-х годов. В ходе многолетней службы ИРМ хорошо зарекомендовала себя в войсках. Семнадцатитонная бронемашина способна в движении обнаруживать мины различных типов. Также на борту имеется комплект ручных миноискателей, помогающих фиксировать смертоносные "сюрпризы".
"Жук" также может самостоятельно определять уровень радиационного заражения местности и распознавать примененные противником типы отравляющих веществ.
Для разведки водных преград на борту имеется эхолот и измеритель скорости течения. Конструкторы ИРМ снабдили ее уникальной опцией: если машина застряла, то проблема решается радикальным способом — включаются расположенные в корме твердотопливные реактивные двигатели.
В качестве вооружения применен размещенный в башне с круговым вращением 7,62-мм пулемет ПКТ. Боекомплект составляет 1000 патронов. Дизельный двигатель — такой же, как на БМП, его мощность 300 л.с. Максимальная скорость по шоссе — 52,5 км/ч. "Жук" очень хорошо плавает, на воде он может развивать скорость до 12 км/ч. Запас хода — 500 км. Вместимость — 6 человек.
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