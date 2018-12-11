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Подлодка РФ провела торпедную атаку в Японском море 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Дизельная подводная лодка Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота атаковала отряд кораблей условного противника в Японском море. После этого субмарина незаметно покинула район.
Об учениях сообщили в отделе информационного обеспечения Приморского региона Министерства обороны России. В качестве отряда "противника" выступила ударная группа в составе малых противолодочных кораблей "Усть-Илимск" и "Советская Гавань". Они занимались незаметным поиском дизельной подводной лодки. Но субмарина вовремя обнаружила группу кораблей. Она смогла скрытно приблизиться к ним на оптимальную дистанцию, удобную для атаки.
Экипаж субмарины выпустил по "неприятелю" две практические торпеды. После этого субмарина незаметно ушла.
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