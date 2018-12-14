Эксперт прокомментировал учения ВВО в Бурятии

Независимый эксперт, руководитель АНО «Евразийский институт молодёжных инициатив» Дмитрий Захаров в беседе с Inforeactor прокомментировал учения мотострелкового и танкового соединений Восточного военного округа в Бурятии

«Прошедшие в Восточном военном округе учения показали высокую боевую готовность и слаженность взаимодействия между бронетанковыми и мотострелковыми подразделениями», — заявил он.

По его словам, учения с участием разных родов войск необходимо проводить как можно чаще, чтобы отточить взаимодействие и сократить время развёртывания войск.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что гранатомётчики Балтфлота уничтожили десант условного противника.