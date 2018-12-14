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Эксперт прокомментировал учения ВВО в Бурятии 

RT на русском + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Независимый эксперт, руководитель АНО «Евразийский институт молодёжных инициатив» Дмитрий Захаров в беседе с Inforeactor прокомментировал учения мотострелкового и танкового соединений Восточного военного округа в Бурятии.
«Прошедшие в Восточном военном округе учения показали высокую боевую готовность и слаженность взаимодействия между бронетанковыми и мотострелковыми подразделениями», — заявил он.
По его словам, учения с участием разных родов войск необходимо проводить как можно чаще, чтобы отточить взаимодействие и сократить время развёртывания войск.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что гранатомётчики Балтфлота уничтожили десант условного противника.
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