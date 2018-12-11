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В России испытают новое артиллерийское оружие десанта «Дрок» 

ТК «Звезда» + ещё 2 1 час назад
Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда
Испытания нового оружия разработанного в интересах артиллерии ВДВ будут проходить сразу на нескольких полигонах Минобороны РФ.
В 2019 году перед принятием на вооружение Воздушно-десантных войск пройдут государственные испытания новейшей минометной системы предназначенной для поддержки десантно-штурмовых подразделений ВДВ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Самоходный миномет «Дрок», выполненный на базе бронированного автомобиля «Тайфун-ВДВ», будет обладать уникальными характеристиками по огневой мощи и дальности стрельбы, уточнили в военном ведомстве.
Новое высокомобильное артиллерийское оружие десанта будет вести стрельбу обычными и новыми с увеличенной дальностью стрельбы и могуществом минами из боевого отделения машины, в которой предусмотрена возможность выноса миномета и стрельба с грунта.
Испытания нового оружия разработанного в интересах артиллерии ВДВ будут проходить сразу на нескольких полигонах Министерства обороны России.
Это будет одна из первых новейших разработок, созданных в интересах артиллерийских подразделений ВДВ, которая значительно увеличит огневую мощь десантно-штурмовых подразделений.
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