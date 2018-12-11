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Новые С-400 в Хабаровском крае отразили авианалет истребителей «противника» 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первая тренировка по отражению авианалета условного противника расчетами зенитных ракетных систем С-400, затупившими на дежурство в конце ноября, проведена в Хабаровском крае, цели успешно поражены, сообщает пресс-служба Восточного военного округа во вторник.
После получения сигнала о нарушении воздушных границ самолетами условного противника военнослужащие развернули С-400, уложившись в нормативы, а также нашли и сопроводили цели.
В Хабаровском крае военнослужащие зенитной ракетной воинской части ВВО заступили на боевое дежурство на новой ЗРС С-400 в конце ноября. Ранее зенитчики прошли обучение на новую боевую технику и на специализированном полигоне Капустин Яр в Астраханской области выполнили успешные боевые пуски ракет.
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