Новые С-400 в Хабаровском крае отразили авианалет истребителей «противника»

Первая тренировка по отражению авианалета условного противника расчетами зенитных ракетных систем С-400, затупившими на дежурство в конце ноября, проведена в Хабаровском крае , цели успешно поражены, сообщает пресс-служба Восточного военного округа во вторник.

После получения сигнала о нарушении воздушных границ самолетами условного противника военнослужащие развернули С-400, уложившись в нормативы, а также нашли и сопроводили цели.

В Хабаровском крае военнослужащие зенитной ракетной воинской части ВВО заступили на боевое дежурство на новой ЗРС С-400 в конце ноября. Ранее зенитчики прошли обучение на новую боевую технику и на специализированном полигоне Капустин Яр в Астраханской области выполнили успешные боевые пуски ракет.