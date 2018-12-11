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На Украине раскрыли «российского шпиона» 

РИА Новости + ещё 1
Фото: РИА Новости / Стрингер
Контрразведка Украины якобы раскрыла агента ГРУ Сергея Лазарева с позывным "Сократ", который в течение трех лет передавал российским военным секретную информацию. Об этом говорится в материале телеканала ТСН.
Сообщается, что задержанный "шпион" имел звание полковника Военно-воздушных сил Украины и отвечал за учет военной техники ВСУ.
Контрразведка утверждает, что работать на Россию "Сократ" стал после поездки к своей сестре в город Щебекино Белгородской области. Там он якобы встретился со своим куратором Денисом Юшиным, который работал в российской разведке. Военный сообщил, что Россию интересуют секреты украинской военной авиации, которые Лазарев согласился передавать. Взамен на это "Сократ" попросил выплачивать ему российскую пенсию, сообщает ТСН.
Кроме того, в материале телеканала говорится, что "шпиону" выделили ноутбук со специальной программой, которая уничтожала все следы его контактов с российскими военными. Лазарев рассказал, что самостоятельно искал каналы для передачи информации России.
Также сообщается, у него была задача добыть украинский боеспособный беспилотный аппарат. "Сократ" должен был проникнуть на украинскую авиабазу при содействии знакомых украинских офицеров, а передать беспилотник российским военным должен был уже другой человек.
Лазарева удалось раскрыть тогда, когда он якобы начал интересоваться авиабазой украинских вооруженных сил под Киевом.
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