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Норвежские истребители сопровождали летевшие в Венесуэлу Ту-160 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Летевшие в Венесуэлу российские самолеты Ту-160 на отдельных этапах маршрута сопровождались истребителями F-18 ВВС Норвегии, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.
Как сообщалось ранее, 10 декабря два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил (ВКС) прибыли в международный аэропорт Майкетия Боливарианской Республики Венесуэла.
"На отдельных этапах маршрута самолеты Ту-160 сопровождали истребители F-18 ВВС Норвегии. Полет выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства", — говорится в сообщении.
В торжественных мероприятиях по встрече российских экипажей приняли участие министр обороны Венесуэлы, генерал Владимир Падрино Лопес, представители посольства Российской Федерации в Венесуэле.
Полет самолетов дальней авиации проходил в воздушном пространстве над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского, Карибского морей. В ходе полета летчики ВКС преодолели более 10 тысяч километров.
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