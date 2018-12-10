Норвежские истребители сопровождали летевшие в Венесуэлу Ту-160

Как сообщалось ранее, 10 декабря два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил (ВКС) прибыли в международный аэропорт Майкетия Боливарианской Республики Венесуэла.

"На отдельных этапах маршрута самолеты Ту-160 сопровождали истребители F-18 ВВС Норвегии. Полет выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства", — говорится в сообщении.

В торжественных мероприятиях по встрече российских экипажей приняли участие министр обороны Венесуэлы, генерал Владимир Падрино Лопес, представители посольства Российской Федерации в Венесуэле.

Полет самолетов дальней авиации проходил в воздушном пространстве над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского, Карибского морей. В ходе полета летчики ВКС преодолели более 10 тысяч километров.