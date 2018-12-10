Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Невидимость F-35 оказалась под угрозой 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Joe Giddens/PA Images\ТАСС
Высокотехнологичное покрытие, благодаря которому новые истребители F-35 оказываются невидимы для радаров противника, изнашивается быстрее, чем ожидалось, что делает самолеты уязвимыми, сообщают СМИ.
Из-за быстрого износа покрытия F-35 становятся такими же видимыми на радарах, как Boeing 747, пишет Defense-Aerospace.
В ВВС США заявляют, что его приходится менять после каждого полета.
Компания Lockheed Martin признала дефекты покрытия, однако утверждает, что нет нужды менять его с такой частотой, о которой говорят военные чиновники.
Проблемы с самолетами F-35 обнаруживаются регулярно. Так, в октябре все полеты этих истребителей приостанавливались из-за неисправности в трубках подачи топлива. Из-за неисправности топливной трубы в сентябре произошло крушение F-35.
Ранее в Пентагоне уже признавали, что F-35 «погряз в проблемах».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Стало известно о назначении главой ГРУ Игоря Костюкова На Украине признали возобновление судоходства в Керченском проливе ВМФ до конца года пообещали два новых корабля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К РФ обратились с просьбой после угроз покинуть Совет Европы198
Путин определился с переносом столицы Дальнего Востока117
В Киеве поставили ультиматум Константинополю56
Дружбы Украины с Россией больше не будет576
«Когда ты наконец умрешь?»55
Видео
00:58
Гололед после тумана: Москву бросит в минус
Погода Статьи
01:21
Ефремов устроил скандал в клинике
Шоу-бизнес
04:38
Путин определился с переносом столицы Дальнего Востока
Политика
06:54
Стали известны показания изнасилованной дознавательницы
Происшествия
01:57
Завидный холостяк: Петросян проведет Новый год с Бузовой
Шоу-бизнес Статьи
00:44
Россиянка печатала евро на принтере и ходила за покупками
Криминал Происшествия
04:07
В Киеве поставили ультиматум Константинополю
Украина В мире
05:30
Дружбы Украины с Россией больше не будет
Украина В мире
03:29
«Когда ты наконец умрешь?»
Общество Статьи
03:10
Конец сладкой жизни: учителей и врачей лишат подарков
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение