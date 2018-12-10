ВМФ приступил к обновлению кораблей дальней морской и океанской зоны

Военно-морской флот России завершает обновление кораблей ближней морской зоны и приступил к перевооружению части ВМФ, предназначенной для работы в дальней морской и океанской зонах, в рамках которого вскоре получит корабли крупного водоизмещения, сообщил начальник управления кораблестроения ВМФ контр-адмирал Владимир Тряпичников, участвовавший в церемонии приема малого ракетного корабля "Орехово-Зуево" в состав Черноморского флота.

По его словам, программа военного кораблестроения "осуществляется поэтапно". "В настоящее время для ВМФ развернуто серийное строительство кораблей ближней морской зоны нового поколения, и параллельно ведется проектирование кораблей дальней морской зоны. В самое ближайшее время будет развернуто серийное строительство надводных кораблей крупного водоизмещения дальней морской зоны", — сказал Тряпичников в понедельник журналистам.

Он уточнил, что в ближайшие пять лет флот будет принимать в свой состав фрегаты того же типа, что "Адмирал Горшков", а также большие десантные корабли типа "Иван Грен" (проект 11711). По остальным типам кораблей сроки пока не называются.

По словам Тряпичникова, корабли для ближней морской зоны — это носители высокоточного оружия. "Сегодня можно констатировать, что по ряду параметров, в том числе по комплексам вооружения, мы превосходим корабли иностранной постройки. Малые ракетные корабли, которые сегодня строятся для ВМФ России, уже доказали свою эффективность, действуя в Средиземном море, на значительном удалении от постоянных пунктов базирования", — добавил он.

По его словам, уже сейчас параллельно с серийным строительством кораблей ближней зоны разрабатываются проекты кораблей дальней морской, производится модернизация кораблей существующих проектов.

Планируется, что основу группировок кораблей в океанской зоне составят многофункциональные корабли нового поколения, которые обладают повышенными боевыми возможностями по ударному и оборонительному потенциалу. Для решения задач в дальней морской зоне основу кораблей ВМФ составят фрегаты — их возможности позволят решать широкий круг задач и усилить часть флота, которая будет выполнять задачи в океанской и дальней морской зоне.