Два истребителя дежурных сил британских ВВС «Тайфун» поднимались по тревоге в связи с полетом российских стратегических бомбардировщиков над Северной Атлантикой. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов, Ту-160 в районе 11:00 мск совершали полет к северо-западу от Шотландии. При этом, утверждается, что, судя по их курсу, стратегические бомбардировщики летят в Венесуэлу.
Для обеспечения длительности полета истребителей их сопровождал британский самолет-заправщик, вылетевший с авиабазы «Брайз Нортон» в Англии. Ранее в воздух также поднимались истребители дежурных сил ВВС Норвегии с авиабазы Будё, когда российские стратегические бомбардировщики совершали полет над Норвежским морем.
По мониторинговым данным, в понедельник утром в Венесуэлу уже прилетели Ан-124 «Руслан» и Ил-62 ВКС России. На минувшей неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что практика перелетов российской боевой авиации на аэродромы Венесуэлы продолжится, а корабли ВМФ будут заходить в порты этой страны.