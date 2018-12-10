Британские истребители подняты по тревоге из-за пролета бомбардировщиков ВКС РФ

Два истребителя дежурных сил британских ВВС «Тайфун» поднимались по тревоге в связи с полетом российских стратегических бомбардировщиков над Северной Атлантикой. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов, Ту-160 в районе 11:00 мск совершали полет к северо-западу от Шотландии . При этом, утверждается, что, судя по их курсу, стратегические бомбардировщики летят в Венесуэлу.

Для обеспечения длительности полета истребителей их сопровождал британский самолет-заправщик, вылетевший с авиабазы «Брайз Нортон» в Англии. Ранее в воздух также поднимались истребители дежурных сил ВВС Норвегии с авиабазы Будё, когда российские стратегические бомбардировщики совершали полет над Норвежским морем.