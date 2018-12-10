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Индия испытала способную нести ядерный заряд ракету «Агни-5», пишут СМИ 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: © AP Photo / Manish Swarup
Военные Индии провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Агни-5", способной нести ядерные боеголовки, сообщает агентство IANS со ссылкой на источники в министерстве обороны.
Испытательный пуск был проведен на полигоне с острова Абдул-Калам у берегов восточного штата Орисса и прошел успешно.
Первое испытание "Агни-5" состоялось 19 апреля 2012 года. С тех пор были проведены еще пять пусков, последний из которых — в начале июня текущего года. Все они прошли успешно. По данным индийских СМИ, состоявшийся в понедельник пуск может стать последним перед принятием ракеты на вооружение Командованием стратегических сил (SFC) страны в конце декабря.
Военные эксперты утверждают, что "Агни-5" с дальностью полета более 5 тысяч километров при необходимости сможет поразить крупнейшие города на территории главного геополитического соперника Индии — Китая, включая Пекин, Гуанчжоу, Шанхай и Гонконг.
На сегодняшний день на вооружении Индии состоят четыре типа ракет серии "Агни": "Агни-1" дальностью 700 километров, "Агни-2" — 2 тысячи километров, "Агни-3" и "Агни-4" — от 2,5 тысячи до 3,5 тысячи километров. Ожидается, что "Агни-5" с дальностью более 5 тысяч километров поступит на вооружение после проходящих сейчас испытаний. Также разрабатывается ракета "Агни-6" с дальностью до 10 тысяч километров и возможностью пуска с подводной лодки.
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