Индия испытала способную нести ядерный заряд ракету «Агни-5», пишут СМИ

Военные Индии провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Агни-5", способной нести ядерные боеголовки, сообщает агентство IANS со ссылкой на источники в министерстве обороны

Испытательный пуск был проведен на полигоне с острова Абдул-Калам у берегов восточного штата Орисса и прошел успешно.

Первое испытание "Агни-5" состоялось 19 апреля 2012 года. С тех пор были проведены еще пять пусков, последний из которых — в начале июня текущего года. Все они прошли успешно. По данным индийских СМИ, состоявшийся в понедельник пуск может стать последним перед принятием ракеты на вооружение Командованием стратегических сил (SFC) страны в конце декабря.

Военные эксперты утверждают, что "Агни-5" с дальностью полета более 5 тысяч километров при необходимости сможет поразить крупнейшие города на территории главного геополитического соперника Индии — Китая, включая Пекин, Гуанчжоу, Шанхай и Гонконг.

На сегодняшний день на вооружении Индии состоят четыре типа ракет серии "Агни": "Агни-1" дальностью 700 километров, "Агни-2" — 2 тысячи километров, "Агни-3" и "Агни-4" — от 2,5 тысячи до 3,5 тысячи километров. Ожидается, что "Агни-5" с дальностью более 5 тысяч километров поступит на вооружение после проходящих сейчас испытаний. Также разрабатывается ракета "Агни-6" с дальностью до 10 тысяч километров и возможностью пуска с подводной лодки.