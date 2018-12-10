Черноморский флот в 2019 году получит 12 новых кораблей

По программе перевооружения на Черноморский флот в 2019 году поступят 12 новых кораблей и судов. Об этом сегодня сообщил журналистам командующий Черноморским флотом вице-адмирал Александр Моисеев

— В 2019 году запланирована поставка шести боевых кораблей и шести вспомогательных судов, — рассказа Моисеев. — Это малые ракетные корабли и патрульные корабли серийных проектов, гидрографические суда.

Сегодня в состав ЧФ был включен МРК "Орехово-Зуево", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр" — второй корабль модернизированного проекта "Буян-М", построенный специально для Черноморского флота.