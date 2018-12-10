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Черноморский флот в 2019 году получит 12 новых кораблей 

Российская Газета 1 час назад
Фото: rg.ru
По программе перевооружения на Черноморский флот в 2019 году поступят 12 новых кораблей и судов. Об этом сегодня сообщил журналистам командующий Черноморским флотом вице-адмирал Александр Моисеев.
— В 2019 году запланирована поставка шести боевых кораблей и шести вспомогательных судов, — рассказа Моисеев. — Это малые ракетные корабли и патрульные корабли серийных проектов, гидрографические суда.
Сегодня в состав ЧФ был включен МРК "Орехово-Зуево", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр" — второй корабль модернизированного проекта "Буян-М", построенный специально для Черноморского флота.
Командующий напомнил, что до конца текущего года в состав флота будут приняты два патрульных корабля — "Василий Быков" и "Дмитрий Рогачев", которые войдут в состав Новороссийской военно-морской базы, морской тральщик "Иван Антонов" и быстроходные десантные катера.
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