Черноморский флот пополнят 12 новых кораблей и судов в 2019 году, сообщил командующий ЧФ Александр Моисеев. Об этом сообщает «Новый Севастополь».
По словам Моисеева, запланирована поставка шести боевых кораблей и шести судов обеспечения.
«Это будут и малые ракетные, и патрульные корабли, и гидрографические суда», — добавил он.
Ранее сообщалось, что малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» прибыл на базу в Севастополь.
Также бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, а также экс-командующий Черноморским флотом ВМФ России адмирал Игорь Касатонов в беседе с НСН оценил развитие морской авиации в стране.