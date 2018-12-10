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F-35 признан негодным к боевым испытаниям 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Американский ситребитель пятого поколения F-35 Lighting II. создание которого обошлось США в рекордные 1,5 триллиона долларов, не может начать главную фазу боевых испытаний. Об этом сообщил директор по тестированию Пентагона, копия его письма оказалась в распоряжении The National Interest.
По заключению военных чиновников программа F-35 не соответствует требованиям входа в "начальное оперативное испытания и оценку". Эта процедура — последний и решающий тест американской боевой техники перед принятием на вооружение и стартом масштабного производства. Однако Пентагон отказался взять на испытания F-35, поскольку создатели самолета не решили ряд серьезных проблем. Главные недостатки связаны с системой управления оружием. Lighting II неспособен использовать стандартные ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120, а снаряды авиапушки уходят в сторону от цели.
Разработчики, как и прежде, валят вину на огрехи в программном обеспечении самолета и обещают, что следующее обновление ПО решит все проблемы. То же самое они заявляли и два, и четыре года назад. Также F-35 испытывает серьезные проблемы с автономной информационно-логистической системой ALIS — помимо прочего, в ней хранятся данные о техническом состоянии борта и его оружии. Компьютер планирует сервисное обслуживание и сообщает наземным службам о необходимости доставить боеприпасы.
— Сейчас большинство функций ALIS работают лишь с высоким уровнем ручного труда администраторов и наземного персонала, — констатировали в Пентагоне.
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