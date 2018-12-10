Аэропорт «Домодедово» купил боевую машину

Домодедово купил боевую машину для эвакуации самолетов в нештатных ситуациях

"Домодедово первым из российских аэропортов приобрел БРЭМ", — сказали в корпорации. Представитель УВЗ уточнил, что машина демилитаризована — с нее снят пулемет и другое военное оборудование.

По данным УВЗ, в соответствии с решением Минтранса ожидается, что такими машинами будут обеспечиваться все аэропорты России.

В войсках БРЭМ предназначена для эвакуации застрявшей и подбитой бронетехники, в частности, с поля боя. Машина создана на шасси танка Т-72 и была принята на вооружение в 1975 году.