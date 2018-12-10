Аэропорт «Домодедово» купил боевую машину

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Домодедово купил боевую машину для эвакуации самолетов в нештатных ситуациях 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Столичный аэропорт Домодедово купил у корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ), в частности, для перемещения самолетов в случае нештатных ситуаций. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в УВЗ.
"Домодедово первым из российских аэропортов приобрел БРЭМ", — сказали в корпорации. Представитель УВЗ уточнил, что машина демилитаризована — с нее снят пулемет и другое военное оборудование.
По данным УВЗ, в соответствии с решением Минтранса ожидается, что такими машинами будут обеспечиваться все аэропорты России.
В войсках БРЭМ предназначена для эвакуации застрявшей и подбитой бронетехники, в частности, с поля боя. Машина создана на шасси танка Т-72 и была принята на вооружение в 1975 году.
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