«Контейнеры» и «Воронежи» следят за ракетами США

В случае атаки преимущество получает та страна, которая раньше заметила старт ракет — есть возможность среагировать должным образом и перехватить средства на безопасном расстояния от крупных городов и важных объектов.

Военные США России повышенное внимание уделяют совершенствованию системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Американцы тратят миллиарды долларов на строительство орбитальной группировки и заявляют, что скоро их спутники получат возможность наблюдать за земной поверхностью в непрерывном режиме.

Россия пытается компенсировать недостаток космических аппаратов развёртыванием наземных средств наблюдения — загоризонтных и надгоризонтных РЛС, отслеживающих воздушные цели на расстоянии в тысячи километров. Однако подобные станции могут лишь частично заменить полноценную орбитальную группировку, полагают эксперты.

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Загоризонтная РЛС "Контейнер". Фото https://t.co/U6YfUgvZ2K pic.twitter.com/eJ2QUtOzNn— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) ٤ ديسمبر ٢٠١٨ Загоризонтная радиолокационная станция (РЛС) 29Б6 «Контейнер», развёрнутая в посёлке Ковылкино ( республика Мордовия ), заступит на дежурство в 2019 году, сообщает Минобороны России . Сейчас РЛС несёт опытно-боевое дежурство. Как рассказал командующий армии ПВО-ПРО Воздушно-космических сил Андрей Дёмин , скоро расчёты РЛС примут участие в госиспытаниях, и после проверки станция будет принята на вооружение и введена в эксплуатацию. Согласно госпрограмме вооружения и планам деятельности ВС РФ, планируется ввод в строй ещё нескольких таких образцов. Сообщалось о начале строительства по крайней мере ещё одного «Контейнера» на Дальнем Востоке.

По информации военного блога bmpd, который ведут эксперты Центра анализа стратегий и технологий , загоризонтная РЛС системы разведки и предупреждения о воздушно-космическом нападении «Контейнер» (разработана московским ОАО «Научно-производственный комплекс „НИИ дальней радиосвязи“, НИИДАР , с 2011 года в составе АО „РТИ“ ) была построена в Мордовии в 2000—2002 годах. Затем комплекс проходил испытания. Станция заступила на боевое дежурство в составе 590-го отдельного авиационного полка 2 декабря 2013 года. В Ковылкино размещена приёмная и основная аппаратурная часть РЛС, другая часть с излучающими антеннами — на площадке в Нижегородской области. Объект в Мордовии — это 144 антенные мачты, каждая высотой около 35-ти м., расположенные в ряд на расстоянии около 1300 м. Загоризонтная РЛС предназначена для обнаружения воздушных целей и пусков крылатых ракет на расстоянии до 3000 км. Угол обзора станции — 240 градусов.

Раньше заметил — раньше сбил

Наземные загоризонтные и надгоризонтные станции, наряду с орбитальной группировкой спутников — часть системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). При отражении ракетного удара ключевым является временной фактор: чем раньше будет обнаружена запущенная к цели ракета, тем проще её сбить.

Российской Федерации по наследству от СССР досталась сеть надгоризонтных радиолокационных станций „Дарьял“ и „Днепр“, развёрнутых на территории РФ и в странах бывшего СССР. Многие объекты пришли в негодность, некоторые РЛС на территории Прибалтики и Украины были демонтированы в период с 1991 по 2011 годы.

С 2005 года в РФ началось строительство надгоризонтных РЛС большой дальности семейства 77Я6 „Воронеж“. На сегодняшний день в РФ, по данным портала MilitaryRussia, развёрнуто семь станций. Строятся ещё три объекта. РЛС „Воронеж“ состоит из приёмопередающей установки с антенной решёткой и нескольких контейнеров с радиоэлектронным оборудованием. В её задачи входит обнаружение, сопровождение и классификация целей — в том числе баллистических ракет. Дальность действия — от 4000 до 6000 км, угол обзора — до 355 градусов. РЛС этого семейства уже подтвердили свою эффективность: в сентябре 2013 года РЛС 77Я6-ДМ „Воронеж-ДМ“ в Армавире (Краснодарский край) обнаружила пуск двух баллистических ракет в районе Средиземного моря. Пуск проводился США и Израилем с целью испытания системы ПРО еврейского государства.

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Принципиальное отличие загоризонтных от надгоризонтных РЛС заложено уже в их названии, отмечает News.ru военный эксперт, главный редактор портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев: „РЛС „Воронеж“ видит всё, что находится в пределах прямой видимости. „Контейнер“ видит за пределами оптического горизонта, несмотря на искривление земной поверхности“. Но и возможности загоризонтных наземных РЛС ограниченны, полагает аналитик, поскольку такие станции видят только объекты, летящие в пределах атмосферы: она может обнаружить самолёт и крылатую ракету, но летящую к цели баллистическую ракету наземная РЛС в принципе не увидит — она может зафиксировать только её старт. Поэтому, считает Корнев, наземные загоризонтные и надгоризонтные РЛС не могут обеспечить полноценную работу СПРН.

»Тундра» на орбите

Второй важный элемент СПРН — орбитальная группировка. В 2015–2017 годах Россия в рамках создания Единой космической системы (ЕКС) вывела на орбиту два космических аппарата «Тундра», предназначенных для обнаружения ранних ракетных пусков. Создаваемая орбитальная группировка должна заменить предыдущую военную спутниковую систему обнаружения пусков «Око-1», последние аппараты которой вышли из строя в 2015 году.

В США задача по раннему обнаружению ракетных запусков возложена на инфракрасную систему космического базирования SBIRS (Space-Based Infrared System). Её начали разрабатывать ещё в начале 1990-х годов, к 2018 году на орбиту были выведены четыре спутника верхнего эшелона на эллиптических орбитах (HEO) и четыре геостационарных спутника (GEO). Космические аппараты с помощью инфракрасных датчиков ведут постоянное наблюдение за различными объектами на Земле. Наземное оборудование SBIRS состоит из центров управления и станции приёма и обработки данных со спутников. Система постоянно модернизируется и дополняется. Как сообщает издание SpaceNews, к середине 2020-х годов Пентагон планирует вывести на орбиту ещё несколько спутников: аппараты будут оснащены новыми инфракрасными датчиками, способными сканировать поверхность Земли практически в непрерывном режиме.

В России, безусловно, сказывается недостаток орбитальной группировки — только необходимое количество спутников на орбите даёт полноценную возможность выполнять задачи по предупреждению ракетных пусков, полагает Корнев: