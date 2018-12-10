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Новым главой ГРУ впервые стал моряк
Новым главой ГРУ впервые стал моряк

ВКС России передали самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У 

ТАСС + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева передал ВКС России модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, говорится в сообщении компании, поступившем в ТАСС в понедельник.
"6 декабря ТАНТК имени Г. М. Бериева передал ВКС России очередной серийно модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У (бортовой номер "красный" 45). После прохождения всех необходимых испытаний самолет был передан экипажу ВКС и успешно совершил перелет из Таганрога к месту своего постоянного базирования", — говорится в сообщении.
ТАСС: последние новости
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