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Су-34 посадили по приборам 

Популярная механика 2 часа назад
Фото: Популярная механика
Экипажи самолётов Су-34 ВКС России провели командирские вылеты, в которых приняли участие командиры авиационных соединений, полков, эскадрилий, звеньев и других подразделений дальней, военно-транспортной, оперативно-тактической и армейской авиации.
Российский многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для нанесения ударов авиационными средствами поражения по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствам противовоздушной обороны благодаря применению современных систем радиоэлектронной борьбы, а также поражения воздушных целей противника днём и ночью в простых и сложных метеорологических условиях.
По своим боевым возможностям Су-34 относится к поколению 4++ и позволяет осуществлять выполнение основных боевых задач без сопровождения истребителями прикрытия ввиду высоких боевых качеств, позволяющих вести самостоятельно манёвренный воздушный бой с любыми существующими истребителями. Особое внимание в ходе прошедших командирских вылетов уделялось полётам, проходящим в сложных метеоусловиях и над безориентирной местностью, а также выполнению посадок по приборам. Дальность полёта Су-34 ограничена четырьмя тысячами километров, максимальная скорость составляет 1900 км/ч, боевая нагрузка — восемь тонн.
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